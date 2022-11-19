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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

عربية النواب: قمة المناخ بشرم الشيخ حققت ولأول مرة شعار "التنفيذ"

صدى البلد

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن قمة المناخ العالمية والتى انعقدت بمدينة السلام العالمية شرم الشيخ المصرية وتختتم أعمالها اليوم كانت ناجحة وحققت جميع اهدافها لصالح المجتمع الدولى للحد من التداعيات السلبية والخطيرة لازمة تغير المناخ مشيراً الى أنها تمت على أرض مصر وحققت جميع المعايير العالمية فى عقد وتنظيم القمم من خلال حضور الآلاف إلى مدينة شرم الشيخ وهو ما يمثل دعاية ترويجية كبيرة لجذب الاستثمارات العربية والاجنبية والترويج للسياحة المصرية عالمياً.


وقال " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم إنه على الرغم من انعقاد 26 قمة عالمية سابقة الا أن قمة المناخ فى مصر رفعت ولأول مرة شعار " قمة التنفيذ " وهو أمر فى غاية الأهمية فمن الضرورى أن تنفذ الدول المتقدمة والدول الصناعية الكبرى تعهداتها خاصة تجاه الدول النامية بصفة عامة والإفريقية بصفة خاصة عبر دعمها فى مواجهة التغيرات المناخية مشيداً بما تعهدت به الولايات المتحدة الأمريكية وعدت الدول الإفريقية ب 1.5 مليار دولار كما وعدت مصر وحدها بـ٥٠٠ مليون دولار للتكيف مع التغير المناخى.


وأعرب النائب أحمد فؤاد أباظة عن سعادته الغامرة بالمكاسب المتعددة التى حققتها قمة شرم الشيخ لصالح مصر سياسياً واقتصاياً وسياحياً مؤكداً اهمية عقد العشرات من الاتفاقيات مع مصر فى مختلف المجالات خاصة المتعلقة بالمناخ والبيئة ومن أبرزها 8 عقود لإنتاج الوقود الأخضر واستهدفت هذه العقود تنفيذ مشروعات الوقود الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث كانت الأطراف الموقعة لهذه العقود متمثلة في المنطقة الاقتصادية وتوقيع مصر لعقود واتفاقيات ومذكرات تفاهيم أخرى في ملفات الطاقة المتجددة والزراعة والوقود الأخضر والمياه وذلك لتعزيز القدرات وحماية التنوع البيولوجي مشيداً بتوقيع مصر اتفاقيات بـ 83 مليار دولار ووقع الاتفاقيات صندوق مصر السيادي و9 مطورين عالميين كما أطلقت مصر في يوم الحلول أول صندوق للأستثمار في المشروعات التي تصدر شهادات الكربون EgyCO.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الولايات المتحدة مجلس النواب شرم الشيخ التغيرات المناخية احمد فؤاد اباظه

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