"الخارجية الأمريكية": دعم إيران للحركات المزعزعة لاستقرار الشرق الأوسط أهم تحدياتنا بالمنطقة

قالت هالة غريط المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن التحديات التي تواجهها الحكومة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، تتمثل في كيفية مواجهة دعم إيران للحركات المزعزعة لاستقرار المنطقة.

وأضافت "غريط"، خلال مداخلة عبر "سكايب" من المنامة على قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم السبت، أن حوار المنامة المنعقد حاليًا يطرح عددًا من الملفات المهمة للحكومة الأمريكية، منها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والحرب في اليمن وعدم الاستقرار في ليبيا وسوريا.

وعن كيفية عمل أمريكا مع شركائها في المنطقة، أكدت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أنه عندما وقّعت الإدارة الأمريكية عقوبات هذا الأسبوع ضد النظام الإيراني، تم التنسيق مع حكومة الإمارات من خلال الكشف عن شركتين داخل الدولة الخليجية، تساعدان في نقل الأسلحة من إيران إلى روسيا.

وأعربت عن قلق الإدارة الأمريكية من انتهاء الهدنة في اليمن بين النظام الحالي والحوثيين الشهر الماضي، غير أن ليندر كينح المبعوث الأمريكي أجرى اتصالات مع مسؤولين سعوديين وإماراتيين ويمنيين من أجل حل دبلوماسي للصراع، لأن الشعب اليمني عانى كثيرًا.

وحول القضية الفلسطينية وتصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن إقامة حل الدولتين، ذكرت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تقدّم الكثير للقضية، إذ تدعم الحوار الدبلوماسي بين كل الأطراف، والعودة إلى طاولة المفاوضات.