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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شخصين في القاهرة بتهمة احتجاز سائق والتعدى عليه بالضرب

المتهمان
المتهمان

تمكن رجال الأمن من ضبط شخصين لقيامهما بإحتجاز أحد الأشخاص والتعدى عليه بالضرب بالقاهرة ، وتولت النيابة التحقيق .


تبلغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة من سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج "مصاب بكدمات وجروح" قرر بأنه عقب توجهه لمركز صيانة  "كائن بدائرة القسم" لتسليم سيارة مستأجرة له منذ سنة ، قام مالك المركز وبصحبته آخر ، بإحتجازه داخل المركز وإكراهه على توقيع عدد 4 إيصالات أمانة ، والتعدى عليه بالضرب والإستيلاء على متعلقاته الشخصية إلا أنه تمكن من الهرب .

وبالفحص تبين صحة الواقعة ، وتم إستهدافهما وضبطهما وبحوزتهما "الإيصالات".

المتهمان

وبمواجهتهما أقر أحدهما بتوقف المجنى عليه عن دفع إيجار السيارة لمدة شهرين  وأضاف المتهمان بأن المُبلغ لم يحضر للمركز من تلقاء نفسه والسيارة سالفة الذكر بها جهاز تعقب وتمكنه من إيقاف السيارة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة .

وقاما بالتوجه له وإصطحابه للمركز وإحتجازه والتواصل مع أهليته لسداد قيمة التلفيات ، لتعرض المجنى عليه لحادث بالسيارة وإحداث تلفيات بها، إلا أنه قام بالتهرب وعدم إصلاحها تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط مديرية امن القاهرة امن القاهرة النيابة الزاوية الحمراء قسم شرطة الزاوية الحمراء

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