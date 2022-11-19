تصويت يشارك به الملايين .. هل يعيد إيلون ماسك ترامب إلى تويتر؟

شارك أكثر من 10 ملايين شخص حتى الآن في الاستطلاع الذي أجراه رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، حول إعادة حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بموقع "تويتر".

وظهر في التصويت الذي يجريه ماسك عبر حسابه بموقع "تويتر" أنه حتى الساعة، وصل عدد المشاركين في الاستطلاع إلى 10.86 مليون شخص.

وجاء الاستطلاع على هيئة سؤال وجهه ماسك لمستخدمي "تويتر"، بشأن ما إذا كانوا مع أو ضد حظر حساب ترامب؟، من خلال الإجابة بنعم أو لا.

هل يعود ترامب إلى تويتر؟

ومنذ استحواذ إيلون ماسك على تويتر، أصبح السؤال الأكثر إلحاحًا بين الكثير من المغردين هو إمكانية عودة الرئيس السابق بعد إغلاق حسابه بسبب نشره تغريدتين بعد أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في يناير من عام 2021.

وبخصوص عودة الرئيس الأمريكي السابق إلى منصة "تويتر" بعد حظره في وقت سابق، قال ماسك إنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال ماسك في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "قرار ترامب لم يُتخذ بعد"، بينما يستعد مستخدمو تويتر لإجراء تغييرات على الخدمة التي اشتراها ماسك قبل ثلاثة أسابيع.

وكان قد تعهّد ماسك بإعادة حساب ترامب على تويتر عند استحواذه على الشركة، معتبرًا أن قرار حظر الرئيس السابق كان "خطأ".

وكان لدى دونالد ترامب حوالي 88.8 مليون متابع على منصة "تويتر" عندما حظرته الشركة، إلا أنه رفع دعوى قضائية ضد تويتر، منتقدا ما وصفه بأنه "رقابة" من جانب المنصة.

فيما علق ترامب على صفقة شراء "تويتر" من قبل ماسك، عبر موقع Truth Social، قائلا: "إن "تويتر" باتت تحظى بإدارة مهنية"، لكنه لم يوضح ما إذا كان سيعود إلى "تويتر" أم لا.