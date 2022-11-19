محافظ بني سويف يوجه باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف إلى أهمية واستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بشأن نتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "في الفترة من 12 إلى 18 نوفمبر الجاري" بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير، الذي أعده وكيل الوزارة المهندس وصفي عبد الله، الإشارة إلى أن الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، قد أسفرت عن تحرير 140 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 13 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 47 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 31 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، ومحضرا لعدم وجود ماكينة صرف خبز، 21 محضراً لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، 20 محضراً لعدم صرف بون للمواطنين، ومحضرين لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، بجانب 3 محاضر للتصرف في 8 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، وذلك بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء والتربح، ومحضرا للامتناع عن صرف خبز لمواطن، ومحضرا لأحد أصحاب المخابز الصادر لها قرار غلق مؤقت لقيامه بتشغيل المخبز خلال فترة التوقف، وتجميع 100كجم من الدقيق المدعم، حيث تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر نوفمبر للبدالين بنسبة 75٪ من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير محضر لعدم الإعلان عن أسعار المواد التموينية، ومحضر للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد في مواعيد العمل، ومحضرين لعدم حمل شهادة صحية صادرة من مديرية الصحة بالخلو من الأمراض المعدية، ومحضر لعدم إعطاء بون صرف لأحد المواطنين.

فيما قامت مديرية التموين بتوفير وتوزيع 100 طن أرز على منافذ التوزيع والمعارض بدائرة المحافظة وذلك لسد احتياجات المواطنين من الأرز، في حين أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير محضرا ضد أحد مسئولي مخازن مواد غذائية لحيازة سلع غير معلومة المصدر والتحفظ على 200كجم أرز، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، هذا بالإضافة إلى ضبط أحد المصانع والتي تعمل في مجال صناعة الأعلاف بدون ترخيص، وتم ضبط 2560كجم من البروتين الذي يتم تصنيعه من مخلفات الدواجن واللحوم مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات، كما تم ضبط 200كجم دقيق مدعم والمخصص للمخابز البلدية في أحد المخابز الافرنجية، وتم التحفظ عليها.

بينما تم تحرير محضرا لأحد تجار الأسمدة والكيماويات لحيازة وبيع أسمدة مدعمة والمخصصة للجمعيات الزراعية، في حين تم تحرير محضر لأحد الجزارين لحيازة وعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجزر الحكومي، والتحفظ على 20 كجم لحوم، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر لمزاولة نشاط بدون ترخيص، 22 محضرا لعدم وجود شهادات صحية بمحلات الجزارة، و 37 محضرا لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة، بجانب سحب 4 عينات لسلع غذائية وغير غذائية من الأسواق وإرسالها إلى المعامل المختصة لإصدار التقرير اللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية.