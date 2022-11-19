أحمد موسى: توجيه أي اتهام لترامب يعني خروجه من الانتخابات الرئاسية الأمريكية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن وزارة العدل الأمريكية قررت فتح تحقيقات مع الرئيس الأمريكي السابق ترامب.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "لو تم توجيه تهمة لترامب سيكون خارج سباق الانتخابات الرئاسية".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "إعلان ترامب ترشحه للإنتخابات أدى إلى رفض من بايدن الرئيس الأمريكي الحالي".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "ترامب تحدث عن تسييس العدالة من أجل منعه من خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "سيتم توجيه اتهام لترامب ولن يدخل الانتخابات المقبلة وهي دي أمريكا وهي دي الديمقراطية ".