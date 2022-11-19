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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علقة موت للنزيل.. أحمد موسى يفضح حقوق الإنسان في السجون الأمريكية

صدى البلد

عرض الإعلامي  أحمد موسى، مقطع فيديو لانتهاك حقوق الإنسان تجاه سجين في الولايات المتحدة الأمريكية، والتعدي عليه بالضرب المبرح.

 

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وعلق الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كلموني على حقوق الإنسان وحقوق السجناء في أمريكا دول بيموتوه ".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الشرطة الأمريكية فضلت تضرب في السجين بشكل مبالغ فيه وتيجي تكلمني عن حقوق  الإنسان في مصر ".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" لا يتحدث أحد في أمريكا  عن انتهاك حقوق الإنسان لسجين في الولايات المتحدة الأمريكية"، مضيفا:"  هل بتوع حقوق الإنسان شافوا الفيديو ده ".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الزنزانة في  السجن  الأمريكي متر في متر  وهناك اعتداء كبير  علي حقوق الإنسان في أمريكا ".


 

أحمد موسى أمريكا حقوق الإنسان سجن اخبار التوك شو

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