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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التعليم تحسم الجدل حول إيقاف الدراسة وتأجيل الامتحانات بسبب الفيروس المخلوي| فيديو

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، حقيقة إيقاف الدراسة بسبب انتشار الفيروس المخلوي.

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وأكد  شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90  دقيقة”٫ على قناة “المحور”٫ أن العملية التعليمية منتظمة، والامتحانات ستعقد في مواعيدها، ولا يوجد أي حديث عن إيقافها بسبب الفيروس المخلوي.

وأضاف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أنه تم التشديد على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية داخل المدارس٫ فتقرر مراقبة وملاحظة الطلاب في طابور الصباح، وإذا تم رصد أي طالب حالته ليست مستقرة؛ يتم إحالته للطبيب فورا، وإذا ثبت أنه مريض؛ يتم اعطائه إجازة مرضية.

وأوضح أن وزارة الصحة، تقوم بعملية الرصد والمتابعة لعملية انتشار الفيروس، وهناك تنسيق مشترك بين الوزارتين (التعليم والصحة) بشأن ما يتعلق بالفيروس، وبناء على ذلك؛ يتم اتخاذ القرار المناسب.

مشروبات الطاقة في المدارس 

وعلق  شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، على ما يتم تداوله حول تداول أطعمة ومشروبات الطاقة بين الطلاب في المدارس، قائلا: كان هناك اجتماع لوزير التعليم يوم الخميس الماضي، ووجه بمراجعة كل منافذ بيع المشروبات والحلوى للطلاب في كل المدارس على مستوى الجمهورية، والتشديد على عدم بيع أي منتجات ضارة أو مجهولة المصدر أو ضارة، سواء حلوى أو مشروبات أو غيرها داخل المدرسة.

وزارة التربية والتعليم ايقاف الدراسة الفيروس المخلوي شادي زلطة الطلاب المدارس

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