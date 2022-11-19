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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الماتشات والمواعيد.. 22 مباراة في كأس العالم على بي إن سبورت المفتوحة

كأس العالم
كأس العالم

أعلنت مجموعة beIN الإعلامية اليوم، عن خطتها لبث 22 مباراة ضمن كأس العالم FIFA قطر 2022 على قناة بي إن سبورتس beIN SPORTS المجانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتأتي الخطوة للاحتفاء بأول نسخة يستضيفها العالم العربي من البطولة.

ونستعرض لكم في التقرير التالي، المباريات التي يتم نقلها مجانا على قناة بي إن سبورتس 1 المفتوحة.

 

الأحد 20-11-2022

قطر X الإكوادور 

 

الاثنين 21-11-2022

أمريكا X ويلز –  09.00 م

 

الثلاثاء 22-11-2022

فرنسا X  استراليا – 09.00 م

 

الأربعاء 23-11-2022

بلجيكا X  كندا – 09.00 م

 

الخميس 24-11-2022

البرازيل X  صربيا – 09.00 م

 

الجمعة 25-11-2022

انجلترا X  أمريكا  – 09.00 م

 

السبت 26-11-2022

فرنسا X  الدنمارك – 06.00 م

الأرجنتين X  المكسيك – 09.00 م

 

الأحد 27-11-2022

بلجيكا X المغرب –  03.00 م

أسبانيا وألمانيا – 09.00 م

 

الاثنين 28-11-2022

البرتغال X الأوروجواي – 09.00 م

 

الثلاثاء 29-11-2022

ويلز X  انجلترا – 09.00 م

 

الأربعاء 30-11-2022

تونس X  فرنسا –  05.00 م

بولندا X  الأرجنتين –  09.00 م

 

الخميس 1/12/2022

اليابان X  أسبانيا  – 06.00 م

كوستاريكا X  ألمانيا – 09.00 م

 

الجمعة 2/12/2022

الكاميرون X  البرازيل – 09.00 م

 

البث المجاني للمباراة الافتتاحية


ويبدأ البث المجاني بالمباراة الافتتاحية، التي تقام يوم الأحد 20 نوفمبر الجاري في استاد البيت، وتجمع بين الدولة المضيفة قطر والإكوادور.

ويتيح الإعلان للملايين من عشاق كرة القدم والعائلات في دول المنطقة الـ 24 الاستمتاع بالمواجهات الحماسية، وذلك خلال البطولة المرتقبة التي تنطلق للمرة الأولى في منطقتهم. وتنقل قناة  بي إن سبورتس beIN SPORTS المفتوحة 22 مباراة، في إطار التغطية الشاملة التي تقدمها قنوات beIN SPORTS MAX لـكل من الـ64 مباراة في البطولة.

بي إن سبورتس ناقل حصري
وتُعد بي إن سبورتس SPORTS beIN الناقل الرسمي والحصري لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ التي تستضيفها قطر في 24 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، علماً أنها تلعب دوراً محورياً في تسليط الضوء على هذا الحدث التاريخي على الساحة العالمية.

وقال السيد محمد السبيعي، الرئيس التنفيذي لـ beIN الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يسرنا أن نتمكن من بث أبرز المباريات مجاناً ليتابعها الجمهور الشغوف بكرة القدم في المنطقة، احتفالاً بإحياء البطولة الشهيرة في العالم العربي.

وتحرص منذ أصبحت الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ على استثمار جميع الفرص المتاحة لفسح المجال أمام أكبر قدر ممكن من جمهور المنطقة لمشاهدة منافسات البطولة. ونؤكد التزامنا بتوفير محتوى الشبكة لأوسع شريحة ممكنة، انطلاقاً من إدراكنا مدى أهمية هذه البطولة ودورها الجامع".

ويأتي إعلان اليوم بعد فترة وجيزة من كشف beIN عن خطط التغطية الحصرية للبطولة بأكملها على قنوات  بي إن سبورتس beIN SPORTS.

وإلى جانب المحتوى المجاني، يحظى المشتركون في قنوات بي إن سبورتس beIN SPORTS بفرصة مشاهدة جميع مباريات البطولة، وكل دقيقة من مواجهاتها الـ 64 بأربع لغات ومن خلال سبع قنوات مخصصة، مع الاستمتاع بأداء أفضل المعلقين والتصوير من جميع الزوايا واستديوهات التحليل من خلال أجهزة التلفاز أو الهواتف المحمولة أو الأجهزة اللوحية. وتحظى هذه الباقة المتكاملة من التغطية المباشرة بسلسلة خاصة من البرامج من إنتاج beIN.

البرتغال الاكوادور الشرق الاوسط استراليا كأس العالم بلجيكا البرازيل قناة بي آن سبورت قطر 2022

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