فاقت توقعاتهم | محظورات وإمكانيات قطر في المونديال ترد على انتقادات الغرب

ساعات قليلة وينطلق أكبر حدث رياضي “قطر 2022” على مستوى العالم داخل دولة عربية لأول مرة في تاريخ المونديال.

وتحتضن قطر بطولة كأس العالم 2022، خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري، حتى 18 ديسمبر القادم.

ونجحت دولة قطر في تدشين دولة جديدة من أجل استضافة أكبر حدث رياضي على مستوى العالم وهو مونديال 2022 الذي ينال إبهار الجميع عقب افتتاحه بصفة رسمية غدا في تمام السادسة مساء .

وأصبحت دولة قطر على بعد خطوة واحدة من تنظيم النسخة الأفضل في تاريخ كأس العالم على مدار التاريخ .

حفاوة الاستقبال تبهر الجميع قبل انطلاق الافتتاح الرسمي

حرصت دولة قطر على استقبال البعثات المشاركة والمشجعين بقيم تراثية عربية و ملاعب وفنادق ومتنزهات وخدمات عربية من وحي المكان والزمان واحتفاظ بالتراث العربي وتخليد القيم الدينية والإسلامية لكافة الشعوب والمنتخبات المشاركة.

ملاعب قطر تبهر الجميع قبل انطلاق المونديال

نجحت قطر في تدشين ملاعب عالمية تطابق المواصفات العالمية بمقاسات وآليات جديدة لم تطبق من قبل في مشوار كأس العالم حيث تم تجهيز كافة الملاعب ومرافق التدريب والمناطق المخصصة للمشجعين بتكنولوجيا للتبريد بالطاقة الشمسية وإمكانية التحكم في درجة الحرارة للتأقلم خلال خوض المباريات.

قرار عاجل من قطر بشأن بيع المشروبات الكحولية في كأس العالم

قررت قطر، الجمعة، حظر بيع المشروبات الكحولية في ملاعب كأس العالم، وذلك قبيل يومين فقط من انطلاق مونديال 2022، الذي تستضيفه الدوحة.

وقال مسؤول بكأس العالم لوكالة "أسوشيتد برس" إن منظمي كأس العالم في قطر، قرروا حظر بيع جميع أنواع الجعة التي تحتوي على الكحول في الملاعب المستخدمة في بطولة كرة القدم.

وأوضح المصدر أن البيرة الخالية من الكحول ستظل متاحة للجماهير في المباريات الـ 64.

وكانت قطر قالت في وقت سابق، إنها ستسمح للجماهير التي تحمل التذاكر، بشراء المشروبات الكحولية في مباريات كأس العالم لكرة القدم، قبل 3 ساعات من انطلاق المباراة ولمدة ساعة بعد صافرة النهاية، ولكن ليس أثناء المباراة.

حظر الملابس الكاشفة والسجن لخلع التيشيرت في كأس العالم بـ قطر

حرصت دولة قطر على إجبار الوافدين على احترام العادات والتقاليد العربية والإسلامية خلال استضافة كأس العالم في ظل تحمس مشجعي كرة القدم لـ كأس العالم لكرة القدم 2022 الذي تنظمه قطر في 20 نوفمبر.

طلب المنظمون في قطر من المعجبين "احترام التقاليد والعادات المحلية" في قطر، بما في ذلك سياسات الكحول، المخدرات، الجنس وحتى فرض قواعد اللباس خلال كأس العالم 2022.

تخليد القيم الإسلامية داخل مونديال قطر

حرصت دولة قطر على الاحتفاظ بعادات وتقاليد الشعوب العربية خلال استضافتها مونديال 2022 من خلال معرفة التراث العربي ونشر القيم الإسلامية من خلال تواجد “ الباركود ” التعريفي في بعض الأماكن الخاصة بـ المشجعين واللاعبين تمجيدا للإسلام ونشرات اللافتات الدينية في معظم الشوارع .

رئيس الفيفا يهاجم النفاق الغربي بشأن مونديال قطر

حرصت بعض الدول الغربية على مهاجمة دول قطر عقب استضافة المونديال على الرغم من تنفيذ تصميمات وإنشاءات لم تحدث من قبل على مدار التاريخ الرياضي.

واتهم جياني إنفانتينو، الغرب بـ"النفاق" بشأن التعامل مع مونديال قطر وحقوق الإنسان في البلد الخليجي، وذلك قبيل ساعات من انطلاق بطولة كأس العالم.

وتحدث رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إنفانتينو في مؤتمر صحفي بالدوحة، لنحو ساعة تقريبا مدافعا عن قطر، قائلا إنه يجب على الأوروبيين أن يعتذروا للشعوب قبل إعطاء الدروس.

علينا أن نعتذر

وأضاف رئيس فيفا "أنا أوروبي.. وبسبب ما فعلناه على مدى 3000 عام في جميع أنحاء العالم.. يجب أن نعتذر لمدة 3000 سنة مقبلة قبل إعطاء دروس أخلاقية".

وتابع "أجد صعوبة في فهم الانتقادات لقطر.. علينا أن نستثمر في مساعدة هؤلاء الناس، في التعليم ومنحهم مستقبلا أفضل والمزيد من الأمل.. يجب علينا جميعا أن نثقف أنفسنا، فالكثير من الأشياء ليست مثالية ولكن الإصلاح والتغيير يستغرقان وقتا".

واعتبر إنفانتينو أن هذا الدرس الأخلاقي الأحادي الجانب "نفاق محض"، مضيفا "ليس من السهل تقبل الانتقادات لقرار جرى اتخاذه قبل 12 عاما.. الدوحة جاهزة وقطر جاهزة وبالطبع ستكون أفضل بطولة كأس عالم على الإطلاق".

ولفت إلى أن "فيفا يعتني بالعمال ووضعيتهم.. علينا أن نعتني بالأشخاص من ذوي الإعاقة وبجميع الأقليات.. ما يكسبه العمال بدولة قطر يساعدهم على تأسيس عائلات في دولهم".

وأكد أن قطر دولة لها سيادة ولا تحتاج إلى نصائح أو تدخلات حول حقوق العمال، موضحا أنه على أوروبا أن توقف الانتقاد وتركز على تحسين أوضاع المهاجرين لديها.

رئيس فيفا يفتح النار على أوروبا قبل المونديال

شن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، هجوما عنيفا على دول أوروبا، بسبب اتهامها لدولة قطر بالإساءة للعمال الذي ساهموا في بناء ملاعب كأس العالم 2022.

وقال إنفانتينو خلال مؤتمر صحفي قبل انطلاق مونديال قطر:"أنا متواجد في قطر، واليوم أشعر بأنني قطري.. عربي.. إفريقي، اليوم أشعر بسعادة غامرة".



أضاف رئيس فيفا:" قطر ستنظم أفضل نسخة في تاريخ كأس العالم 2022، فخور بالعمل المبذول من أجل إنجاح البطولة، الجميع يتواجد هنا لكي ينجح هذا الحدث العالمي".

تابع:" يجب على الأوروبين أن يعتذرو للشعوب قيل إعطاء الدروس، يوجد العديد من المؤسسات الأوروبية هنا في قطر وتكسب الكثير، ما يربحه العمال في قطر، قد يساعدهم على تحسين المستوى النادي لأسرهم في بلادهم، ونحن “فيفا” نعتني جيدا بالعمال هنا وبأوضاعهم".

العرب يساندون قطر ضد حملات الترويج قبل انطلاق كأس العالم

حرص رؤساء وشعوب الدول العربية على مساندة دولة قطر ضد الحملة الممنهجة من بعض الدول على هامش استضافة كأس العالم

وأكد الشيخ ‏محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي ان استضافة قطر لكأس العالم إنجاز قطري وفخر خليجي.

وقال محمد بن راشد في تغريدة له عبر تويتر : إن تنظيم قطر لكأس العالم محطة تاريخية لكل العرب ونبارك لأمير قطر ولشعب قطر الشقيق هذا المنجز العالمي .

وشدد في تغريدته علي مساندة قطر حيث ذكر : جميع دول وشعوب المنطقة معنية بدعم نجاح هذه الفعالية العالمية الكبرى في منطقتنا وتمنياتنا بنجاحات خليجية وعربية مستمرة بإذن الله.

القيمة التسويقية لمنتخبات كأس العالم



وتقدر القيمة التسويقية لجميع المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2022 بنحو 12.33 مليار يورو، فقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

ويحتل منتخب إنجلترا الصدارة بـ 1.26 مليار يورو، ويحل البرازيل ثانيا بـ 1.14 مليار يورو، وفرنسا ثالثا 1.03 مليار يورو، والبرتغال رابعا بـ 937 مليون يورو، وألمانيا خامسا بـ 885 مليون يورو.

ترتيب باقي المنتخبات من السادس حتى الأخير:



6- إسبانيا : 877 مليون يورو

7- الأرجنتين : 645 مليون يورو

8- هولندا : 587 مليون يوور

9- بجيكا: 563 مليون يورو

10- أوروجواي : 449 مليون يوور

11- كرواتيا : 377 مليون يورو

12- صربيا : 359 مليون يورو

13- الدنمارك : 359 مليون يورو

14- سويسرا: 281 مليون يورو

15- الولايات المتحدة الأمريكية: 277 مليون يورو

16- بولندا : 225 مليون يورو

17- المغرب: 241 مليون يورو

18- السنعال : 228 مليون يورو

19- غانا: 216 مليون يورو

20- كندا : 187 مليون يورو

21- المكسيك : 176 مليون يورو

22- كوريا الجنوبية : 164 مليون يورو

23- ويلز : 160 مليون يورو

24- الكاميرون : 155 مليون يورو

25- اليابان : 155 مليون يورو

26- الإكوادور: 146 مليون يورو

27- تونس : 62 مليون يورو

28- إيران : 59 مليون يورو

29- أستراليا: 38 مليون يورو

30- السعودية: 25 مليون يورو

31- كوستاريكا: 18 مليون يورو

32- قطر: 14 مليون يورو

