من عمر يوم حتى سنة.. حقيقة ارتفاع سعر لبن شهير للأطفال بنوعيه

شهد السوق الدوائي المصري زيادة سعر لبن الأطفال نستوجين بنوعيه 1 و2 بنسبة تقريبية 18%، والذي يصلح للأطفال من عمر يوم حتى سنة.

وارتفع سعر لبن الأطفال نستوجين بنوعيه 1 و2، من 89 جنيها إلى 105 جنيهات؛ ويعتبر النوع 1 مخصص للأطفال من عمر يوم وحتى 6 أشهر، أما النوع 2 للأطفال من عمر 6 أشهر وحتى سنة.

ارتفاع سعر لبن نستوجين

وتعد الزيادة الثالثة للبن الأطفال نستوجين بنوعيه 1 و2 خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث ارتفع من 59 جنيها إلى 69 جنيها ثم 89 جنيها وأخيرا 105 جنيهات، بمتوسط زيادة تتراوح ما بين 10 جنيهات و20 جنيها.

ويتدرج لبن الأطفال ضمن المكملات الغذائية، ويخضع تسجيلها إلى هيئة سلامة الغذاء، وتسعيرتها غير جبرية، لكن هذه الألبان يتم توفيرها كذلك بشكل مدعم من خلال وزارة الصحة والسكان.

ويقول الدكتور جورج عطالله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إنه يتم استيراد الألبان بالكامل من الخارج، وعندما يحدث تغير في سعر الصرف للجنيه أمام الدولار، يؤدي إلى ارتفاع سعر الألبان، رغم أن الدولة تحدد هامش ربح بسيط جدا للمستورد والصادر لا يتجاوز من 6 لـ 9%.

ولفت عطالله - في تصريحات لـ"صدى البلد": تقوم الدولة على الطرف الآخر بتوفير اللبن المدعم للأطفال الأقل من سنة، في كل من المستشفيات الحكومية ومراكز طب الأسرة، ويتم صرف الألبان للطفل حتى أن يتم عام، وتبلغ سعر العلبة 5 جنيهات.

أسباب زيادة أسعار الألبان

وأشار عطالله، إلى أن تلك الألبان التي تم ارتفاع أسعارها هي ألبان مستوردة تستخدم بعيدا عن المستشفيات الحكومية، وسوف يتم تغير أسعارها مرة أخرى إن تمت زيادة مرة أخرى في سعر الدولار.

الدكتور جورج عطالله، عضو مجلس نقابة الصيادلة

وفي وقت سابق، شهد السوق الدوائي المحلي زيادة في أسعار عدد من الأدوية العلاجية سواء المنتجة محليا أو مستوردة من الخارج، منها زيادة سعر دواء أسبرين بروتكت من 31.5 إلى 36 جنيها.

وزيادة سعر أجيولاكس أكياس من 21 جنيها إلى 60 جنيهًا، ورفع سعر أنسولين مكستارد 100 وحدة من 55 جنيهًا إلى 63.50 جنيه.

كما شهد السوق الدوائي كذلك زيادة في سعر بنادول أدفانس الأزرق، مسكن سريع وفعال للآلام الخفيفة والمتوسطة؛ ليصل سعره في الصيدليات إلى 22 جنيهًا، وذلك بدلًا من 16 جنيها للعبوة، بزيادة 37.5% عن سعره.

الدولة وتوفير ألبان الأطفال

وسبق، واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حينها، واللواء وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والدكتور إبراهيم عزت رئيس مجلس إدارة شركة "لاكتو مصر" لصناعة ألبان الأطفال، وتناول الاجتماع متابعة منظومة إنتاج لبن الأطفال على المستوى المحلي.

وعلى خلفية الاجتماع، وجه الرئيس بالتنسيق والتعاون بين جهات الاختصاص الوطنية ومصنع "لاكتو مصر" لتطوير الطاقة الإنتاجية المحلية من لبن الأطفال، وبما يواكب التكنولوجيا المتقدمة في هذا الإطار، وذلك بهدف بناء قاعدة قوية لإنتاج أفضل أنواع ألبان وأغذية الأطفال عالية الجودة لتغطية الاحتياجات المحلية وسد فجوة الاستيراد من هذه السلعة الاستراتيجية الهامة لتغذية الأطفال في المراحل العمرية المختلفة.

وتم استعراض موقف إنتاج لبن الأطفال من قبل شركة "لاكتو مصر"، والتي تمتلك أكبر مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، ويستخدم أحدث المعدات التكنولوجية العالمية المتخصصة في هذا المجال، فضلاً عن قيامه بإنتاج أغذية الأطفال الخاصة والمكملات والمكونات الغذائية، كما أن الشركة تتمتع بأعلى إجراءات الرقابة والتحكم على منتجاتها المتنوعة التي تضمن جودتها وسلامتها.