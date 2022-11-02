برنامج تدريبي بمعهد تكنولوجيا الأغذية حول الألبان المتخمرة وطرق تصنيعها

نظم معهد تكنولوجيا الأغذية

بمحطة البحوث الزراعية بأسيوط برنامجا تدريبيا بعنوان " الألبان المتخمرة وطرق تصنيعها "

للباحثين والهيئة البحثية المعاونة والكادر العام بالمحطة ، تحت رعاية د شاكر عرفات مدير المعهد و إشراف د عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد والتدريب.



وأشار الدكتور عرفات إلى أن الألبان المتخمرة تلعب دوراً هاماً من الناحية الغذائية و الصحية فالالبان المتخمرة تحتوي على عناصر غذائية أساسية وضرورية لبناء جسم الانسان كالبرونين والدهن و العناصر المعدنية والفيتامينات التي يحتاجها الجسم أما بالنسبة لأهمية الألبان المتخمرة صحيا فان احتواء الألبان المتخمرة على البادئ (و هو مجموعة من الكائنات الحية الدقيقة المفيدة جدا في جسم الانسان) قيمة صحية للمنتج حيث تلعب هذه الكائنات دورا كبيرا في الحفاظ على صحة القولون والأمعاء و تنظيم المحتوى الميكروبي بهم.

وتعتبر الألبان المتخمرة منتج مهم بعد العلاج بالمضادات الحيوية حيث تعمل على إعادة تنظيم نمو الكائنات الحية الدقيقة التي فقدت أثناء العلاج بالمضاد الحيوي. تعتبر الأالبان المتخمرة علاج مهم لمن يعانون من عدم تحمل اللاكتوز كغذاء بديل لتناول الحليب السائل. للالبان المتخمرة دور قوي و فعال كعلاج طبيعي للاضطرابات المعوية كالاسهال.



وأكد الدكتور عاطف عشيبة أن البرنامج التدريبى يهدف الى لزيادة الوعى الغذائى و الصحى بأهمية الألبان المتخمرة و رفع كفاءة الباحثين والهيئة المعاونة والعاملين بالمحطة و تحسين أدائهم فى هذا مجال الحيوى من خلال إلقاء الضوء على نشأة الألبان المتخمرة و أنواعها المختلفة و أهمية كلا منها و طرق تصنيعها و كذلك المقارنة بين تصنيع هذه المنتجات في المنازل و المعامل الصغيرة و المصانع الكبيرة – تصنيع بعض منتجات الألبان المتخمرة عمليا مثل صناعة الزبادى و الرايب و مشروب الزبادى بالفراولة لتوضيح أساسيات التصنيع و كيفية تجنب حدوث أي عيوب في الصناعة.