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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. ورشة عمل بكلية الدراسات العليا للطفولة بعين شمس تناقش معايير الترشح لجوائز الدولة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الدراسات العليا للطفولة صرحت بذلك الدكتورة هويدا الجبالى عميد كلية الدراسات العليا للطفولة.

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وأضافت الدكتورة هويدا الجبالى عميد كلية الدراسات العليا للطفولة، أن الورشة ستقام تحت اشراف الدكتور علاء الدين عبد الحليم فرج المشرف على مكتب الجوائز بالجامعة .

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس  ، الدكتور محمد ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث  والدكتورة هويد الجبالى عميد كلية الدراسات العليا للطفولة.

وذلك للترشيح  لجوائز الدولة ومناقشة المعايير والشروط والمتطلبات للجوائز وذلك يوم الأحد الموافق  ٢٠٢٢/١١/٢٠ بمقر الكلية الساعة الثانية عشر ظهرا بقاعة الدكتورة سعدية بهادر بالكلية.

وعلي جانب آخر قدمت مجموعة من طلبة جامعة عين شمس،برعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس وبالتعاون مع مبادرة Youth As Researchers (YAR) التابعة لمنظمة اليونسكو ومع منظمة الصحة العالمية (WHO)، مشروعًا بحثيا بمؤتمر المناخ COP 27 بعنوان التأثير الاجتماعي والاقتصادي لتغير المناخ كعامل محدد للصحة Socio-economic impact of climate change as a determinant of health.

وذلك تحت إشراف الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة والدكتورة نيرة سامى أستاذ طب المجتمع بكلية الطب والأستاذ محمد منصور دارس الدكتوراه بقسم الاجتماع بكلية الآداب.

تم تقديم ومناقشة البحث بحضور الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر وممثلى مكتب منظمة اليونسكو بالقاهرة.

قطاع الدراسات العليا والبحوث جامعة عين شمس ورشة عمل أعضاء هيئة التدريس كليه الدراسات العليا للطفولة Jobs Education

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