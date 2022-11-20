وزيرة التعاون الدولي: لنا تجارب رائدة مع إيطاليا وألمانيا في مبادلة الديون.. فيديو

حلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ضيفه على الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مؤتمر المناخ هذا العام شهد مشاركة أكبر عدد من المشاركين من القطاع الخاص فضلا عن طلاب من مختلف المحافظات ومنظمات المجتمع المدني.

وأوضحت: "الهدف من المؤتمر هو هو أن الدولة المتقدمة تتعهد بمساندة الدولة النامية باعتبارها السبب في تأثرها بالمناخ"، مضيفه: "التمويلات هامة جدًا في العمل المناخي كما أن مفهوم التمويل العادل ظهر حديثًا يدمج بين مشروعات التكيف المناخي ومشروعات التخفيف المناخي".

وأشارت: "خلال الـ12 شهر الماضي، لكي يحدث حشد تمويلات دوليا، ظهرت فكرة التمويل المبتكر"، لافته: "كنا نبحث عن أساليب لجذب القطاع الخاص بالدول التي بها مخاطر عالية، أو وضع دولي في دول بها استدامة الدين، ونحاول نجد بدائل للتمويل، وكان من ضمن أحد الطروحات، فكرة مبادلة الديون، وجاءة فكرة مبادلة ديون للعمل المناخي.

وتابعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،: "لنا تجارب رائدة مع إيطاليا وألمانيا في مبادلة الديون، لكن في الماضي لم تكن قضية المناخ هي المتصدرة للمشهد".