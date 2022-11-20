نقابة الإعلاميين تنعى الإعلامي الكبير ولاء عسكر نائب رئيس الإذاعة

نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ ببالغ الحزن والأسى وفاة الإعلامي الكبير ولاء عسكر نائب رئيس الاذاعه

الذي وافته المنية امس السبت.

قال نقيب الإعلاميين إن الإذاعي ولاء عسكر كان دمث الخلق ويحظي باحترام الجميع، حيث التحق بالإذاعة المصرية عام ١٩٨٥ مذيعا بإذاعة القاهرة الكبري وتقلد العديد من المناصب حتى تولى رئيسا لإذاعة القاهرة الكبري عام ٢٠١٤ ثم المشرف علي الإدارة المركزية لمكتب رئيس الإذاعة تم نائبا لشبكة الإذاعات الإقليمية ثم نائبا لرئيس الإذاعة والمشرف على اذاعه الأغاني.

أكد نقيب الإعلاميين على أن الإعلامي ولاء عسكر كان من المخلصين في العمل الإذاعي

حيث كان ضمن الوفد الإعلامي الممثل للاذعة المصرية التي قامت بتغطية مؤتمر المناخ COPE 27 بشرم الشيخ منذ بداية المؤتمر وعاد مؤخرا لمتابعة التغطية الإعلامية عبر إذاعات وقنوات الهيئة الوطنية للإعلام وحظيت تغطيتة للمؤتمر بإشادة الجميع بعد أن بذل جهدا مميزا في نقل وتغطية الحدث العالمي.

ودعا مجلس نقابة الإعلاميين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.