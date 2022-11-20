هشام عبد الرسول : المنتخب تألق أمام بلجيكا.. وأكرم توفيق مكسب كبير

أشاد هشام عبد الرسول نجم نادي المنيا و منتخب مصر السابق بآداء الفراعنة أمام بلجيكا ، والتي انتهت بفوز المنتخب الوطني بهدفين مقابل هدف ، على ستاد جابر الأحمد .

وقال عبد الرسول في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة "TeN" : " المنتخب قدم مباراة مميزة أمام بلجيكا رغم كونها مباراة ودية في الأساس ، إلا أن لاعبو الفراعنة ظهروا بشكل جيد أمام منتخب لديه العديد من النجوم المميزين مثل كيفين دي بروين و إيدين هازارد و يانيك كاراسكو و غيرهم من نجوم الأندية الأوروبية".

وأضاف : أكرم توفيق مكسب كبير للمنتخب الوطني في مركز الظهير الأيمن ، و منذ ابتعاد أحمد فتحي ، وهناك خلل في هذا المركز ، إلا أن توفيق نجح في سد هذا العجز ".