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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صورة ميسي ورونالدو.. هل يروج نجما الكرة العالمية لشركة أم لمونديال قطر

رونالدو وميسي
رونالدو وميسي

قبل ساعات من انطلاق مونديال كأس العالم قطر 2022، أعلنت شركة عالمية عن صورة تجمع بين نجمي الكرة العالمية، كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي.

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وظهر نجما الكرة العالمية كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، في إعلان مشترك لإحدى دار الأزياء العالمية الفرنسية.

ونشر ميسي ورونالدو، صورة لهما عبر حسابهما الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وهما يلعبان الشطرنج على حقيبتين، وكتب الثنائي: "الفوز هو حالة ذهنية، تقليد طويل في صناعة الحقائب".

 


وفور نشر صورة الإعلان، تداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي على مستوى العالم بشكل كبير جدا، ولكن تباينت الأقوال حول فكرة الإعلان وهل هو إعلان لشركة عالمية أم إعلان للمونديال.

نوضح رؤية الفريقين في هذا التقرير.


الرؤية الأولى


في البداية، نشرت إحدى الصفحات منشور تحليلي منسوب لشخص يدعى أدهم رمضان ، لإعلان رونالدو وميسى، وجاء فيه:

"ما وراء كواليس إعلان ميسي ورونالدو: قـطـر تفعل ما عجز عنه الجميع".
خليني أوضحلك شوية معلومات مرعبة عن الإعلان ده، إعلان لميسي ورونالدو لأول مرة في تاريخهم مجتمعين، مع شركة LOUIS VUITTON، وهي شركة شنط.
- الإعلان ده، مش لمنتج خاص بالشركة، ولا يعتبر للشركة نفسها، لإن بديهيًا جدًا لك أن تتخيل حجم المكاسب اللي المفترض الشركة هتكسبها علشان تقرر تدفع أجر ميسي ورونالدو.
- أومال الإعلان ده لمين؟ الإعلان ده لكاس العالم، آه بالظبط كدة، الشنطة اللي قدامك دي اللي بيلعبوا شطرنج عليها، دي شنطة من ماركة LV، وهي كانت الشنطة اللي بيتنقل فيها كاس العالم أثناء زيارته لكل البلاد للمحافل، قبل البطولة.
فإستدلالة الصورة هنا، هو إن ميسي ورونالدو بيتنافسوا على الكاس اللي جوا الشنطة دي، واللي أظن لو حد منهم حققها، هيكون متجهز صورة تانية للمنتصر منهم وهو بيهزم التاني.
- ميسي هنا مقصود يتصور بالوضعية دي من الجلوس ووضعية اليد، ودي الوضعية المعتادة لـ "جاري كاسباروف" المصنف بإنه أفضل لاعب شطرنج في التاريخ.
- رونالدو مقصود يتصور بالوضعية دي من الجلوس ووضعية اليد، ودي الوضعية المعتادة لـ "ماجنوس كارلسن" الملقب بإنه أفضل لاعب شطرنج في عصره.
يعني ببساطة، التنافس هنا، بين أفضل لاعب في التاريخ وأفضل لاعب في عصره.
وبرضو مقصود إن الإعلان ينزل قبل يوم واحد من بطولة كاس العالم، لإن زي ما قولتلك، الإعلان أصلًا للبطولة مش لماركة الشنط.


الرؤية الثانية

وقال أحد النشطاء يدعى عبد الله أحمد، عن تحليله لفكرة إعلان رونالدو وميسى.. جاء فيه:

الصورة اللي قلبت الدنيا يا ترى إيه معناها ..!
ده يا جماعة إعلان لشركة الأزياء الفرنسية العريقة لوي ڤيتون اللي بتنتج منتجات راقية وباهظة الثمن 
معني الإعلان هو الجمع بين ميسي وكريستيانو وهما بيلعبوا شنطرنج علي حقيبة أو باكج لأحد منتجات شركة فيتون.
المسوق اللي عمل الإعلان بيقول للمشاهد إنه صورة واحده ممكن تجمع أغلى وأثمن وأعرق ثلاث أشياء ( كريستيانو وميسي ومنتجات ڤيتون) ! ومن المعروف إنه الإثنين أغلى وأمهر لاعبين ع مر التاريخ. 
الصورة دي من المتوقع إنها تكون أعلى صورة تحقق للتفاعلات في تاريخ الانستغرام وفيسبوك لأن نسبة الريتش وصلت أرقام خيالية في بضع دقائق وأسهم شركة ميتا زادت بنسبة 5% بعد نزول الصورة.
الصورة فكرتها جبارة وتوقيتها ممتاز قبل بداية مونديال قطر

رونالدو ميسي كأس العالم قطر 2022 شركة عالمية الإعلان

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