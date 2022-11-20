شيخ توفيق : عودة رونالدو للتدريبات في صالح غانا

قال الصحفي الغاني، شيخ توفيق عبدالقادر، إن مباراة قطر والإكوادور في افتتاح مونديال 2022، ستكون تاريخية.

وأضاف ، شيخ توفيق عبدالقادر، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" أتوقع أن يفاجئ منتخب قطر منافسه الإكوادوري في افتتاح البطولة".

وواصل :" عودة كريستيانو رونالدو للتدريبات في صالح منتخب غانا، خاصة وأن اللاعب أصبح على مشارف الأربعين، ولم يعد بنفس قوته".

وأكمل:" رونالدو سيجد صعوبة كبيرة في مواجهته لمدافعي المنتخب الغاني، ومشاركة رونالدو في لقاء غانا يعني أننا سنلعب بـ 11 لاعبا أمام 10 لاعبين من البرتغالي".

وتابع :" تصريحات إنفانتينو بحق قطر عظيمة ومنطقية، ليس من الجائز إجبار أهل البيت على معتقدات وعادات الضيوف، بل يجب على الضيوف الالتزام بقواعد وعادات أهل البيت، وهذا ما يجب على الزائرين فعله خلال المونديال، خاصة وأن الشعب قطري، مسلم ولايشرب الخمور أو يدعم المثلية".

وأردف:" الإعلام الغربي لا يتحدث عن حقوق الإنسان إلا في قطر فقط لأنها دولة إسلامية، والانتقاد سيزيد خلال الفترة القادمة".