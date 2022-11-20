غير ملزم|أحمد كريمة: الزواج الثاني حق للرجل دون تقديم مبررات

هل الرجل غير مطالب بتفسير أو شرح أسباب زواجه الثاني، سؤال أجاب عنه الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، حيث سائل يقول: هل فعلا الرجل ليس مطالباً بتفسير أو شرح أسباب زواجه الثاني؟

هل الرجل غير مطالب بتفسير أو شرح أسباب زواجه الثاني؟

وقال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن في رده على السائل، إن لدينا قصورا في عالمنا الثالث أو العالم العربي المحترم وفي مصرنا الحبيبة في فقه الزواج، مشيرًا إلى أن فقه الزواج الحقيقي غائب عن الأذهان.

وضرب “كريمة” مثلًا في هذا الأمر وقال الناس تتصور أن الزواج ما هو إلا أن المرأة للخدمة ووعاء معين، والرجل ما هو إلا مورد مالي، مؤكدا أن ما كان الزواج هكذا، مستشهدا في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة الروم،" وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓاْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍۢ لِّقَوْمٍۢ يَتَفَكَّرُونَ".

وأضاف أستاذ الفقه المقان، في لقائه ببرنامج"من غير استئذان"، المذاع عبر فضائية" الحدث"، أن الرجل عند زواجه بأخرى يعني الثانية أو الثالثة أو الرابعة، إذا قلنا له أن يأتي بأسباب ذلك الزواج، فمن الممكن أن يفضح أسرارا، والإسلام أساس الستر، مستشهدا في ذلك بقول “من ستر مسلما ستره الله”، لافتا إلى أننا للأسف غفلنا عن المشاعر، والمرأة للأسف بتفلسف الأمور على الخدمة والعلاقة الحميمية فقط، لكنها قد تكون باردة المشاعر.

وأكد أستاذ الفقة المقارن على أن الرجل ليس مطالب بتقديم حافظة مستندات كما يقول القانونيون لكي يبرر زواجه وأنا أقول بعدم مطالبته بالأسباب؛ لأن هذا من باب الستر، مشيرا إلى أن الرجل يلجأ بالزواج مرة أخرى بسبب قلة المشاعر لدى زوجته الأولى وهذا يكون في عالمنا العربي والمصري.