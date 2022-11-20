زايد الزاهد يحصد بطولة الجمهورية للجمباز الفني ويفوز بالميدالية الذهبية| صور

حقق اللاعب زايد أحمد زايد الزاهد، لاعب نادي كفر الشيخ الرياضي، تحت إشراف الكابتن محمد هيكل، المدير الفني، الميدالية الذهبية، بعد تتويجه بالمركز الأول في بطولة الجمهورية للجمباز الفني رجال تحت سن 7 سنوات لعام 2022/2023م.

جاء فوز اللاعب زايد أحمد زايد الزاهد ببطولة الجمهورية، بعد أقل من شهر من فوزه بالمركز الأول في بطولة كأس مصر للجمباز الفني، وقدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، التهنئة له بمناسبة تتويجه بهذه البطولة.

وأقيمت فعاليات بطولة الجمهورية للجمباز تحت رعاية الدكتور إيهاب أمين عيسوى، رئيس الاتحاد المصري للجمباز، وسط منافسة قوية بين جميع اللاعبين المشاركين في هذه البطولة.

اللاعب زايد الزاهد

اللاعب زايد الزاهد

اللاعب زايد الزاهد