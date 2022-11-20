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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصادرة 22 طن أرز شعير جمعها تجار بدون تصريح بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت حملة من مديرية تموين الغربية، بالتعاون مع الجهات المعنية، من مصادرة 22 طن أرز شعير، جمعها عدد من التجار بمراكز المحافظة ، بدون تصريح وبالمخالفة للقرارات الحكومية.

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كانت الحملة التى أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد استهدفت التفتيش على مصانع الأغذية غير المرخصة، وثلاجات حفظ المواد الغذائية، ومخازن المواد الغذائية، والمجازر، والمطاعم، لضبط محتكري السلع الأساسية.

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وضبطت الحملة ، 22 طن أرز شعير جمعها عدد من التجار بدون تصريح، وحرزت المضبوطات، وحررت المحاضر للمخالفين، وأخطرت النيابة العامة لتجرى شئونها.

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