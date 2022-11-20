رئيس جامعة أسيوط يستقبل وزير الري الأسبق على هامش زيارته العلمية لكلية الهندسة

أكد الدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط على إستراتيجية الجامعة الساعية لتطوير المنظومة العلمية والأكاديمية وتشجيع الدراسات العلمية والبحثية القائمة علي أسس علمية ومنهجية سليمة، مؤكداَ أهمية الأبحاث و الدراسات التطبيقية والبينية وضرورة تطبيق ما توصلت إليه تلك الدراسات من النتائج و توصيات لخدمة المجتمع ونهضته والمساهمة فى تحقيق رؤية مصر 2030 و أهداف التنمية المستدامة و المشاركة فى المشروعات والمبادرات القومية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير وتنمية الريف المصري، مؤكداَ على دعم الجامعة للبحث العلمي و الباحثين و توفير مناخ علمي وبحثي مناسب لهم ومواكبة الحركة العلمية والبحثية العالمية، وكذلك نشر ثقافة العمل الأكاديمي وفق المعايير العالمية و هو ما ساهم فى تحسين ترتيب الجامعة محليا ودوليا.



جاء ذلك خلال استقباله للدكتور حسام مراد مغازى وزير الموارد المائية و الري الأسبق و أستاذ هندسة الري بجامعة الإسكندرية، و الدكتورة نهلة عبد الحميد أبوالعطا أستاذ المنشآت و الهيدروليكية بجامعة عين شمس و ذلك بحضور الدكتور محمد عبد السلام عاشور نائب رئيس جامعة أسيوط الأسبق و أستاذ هندسة الري و المنشآت المائية بالجامعة .



أوضح الدكتور محمد عبد السلام عاشور أن اللقاء يأتي على هامش زياراتهم العلمية لكلية الهندسة للمشاركة فى لجنة الحكم و المناقشة لرسالتي الدكتوارة المقدمة من الباحث المهندس عبد الله عاطف عبده المدرس المساعد بقسم الهندسة المدنية بعنوان " عوائد المشروع القومى لتأهيل و تبطين الترع فى مصر " و هو المشروع القومى الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتأهيل و تبطين ترع الري المكشوفة فى الريف المصري و التي تعد أول رسالة دكتوراة تناقشها الجامعة فى هذا التخصص ، و ضمن البرتوكول الموقع بين كلية الهندسة بجامعة أسيوط ووزارة الموارد المائية و الري ممثلة فى الإدارة المركزية بمحافظة أسيوط للإشراف على أعمال تنفيذ هذا المشروع القومى فى نطاق محافظة أسيوط و القيام بكافة الدراسات و الأبحاث و القياسات و أعمال الرصد الميداني و التوثيق لكافة مدخلات المشروع و مخرجاته ، الى جانب مشاركتهم أيضاَ فى لجنة الحكم و المناقشة لرسالة الماجستير المقدمة من الباحث المهندس حازم محمود أحمد المهندس بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.