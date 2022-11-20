بعد اجتيازهن دورات تعليم الخياطة|تكافؤ الفرص بالأقصر تسلم شهادات تقدير لـ60 فتاة

قامت وحدة تكافؤ الفرص بالأقصر برئاسة نورا عثمان، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بمدينة إسنا، بتنفيذ عدد من اللقاءات التوعوية عن فرص العمل المتوفرة بالشركات الخاصة لتوظيف الشباب.

وأوضح الأمير عبد الغني، مدير وحدة تكافؤ الفرص بمدينة إسنا، أن اللقاءات التوعوية استهدفت تشجيع الشباب على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص، حيث تم التنسيق مع عدد من الشركات الخاصة داخل وخارج المحافظة لتوفير فرص عمل للشباب والفتيات، وتم التعريف بتلك الشركات خلال اللقاءات والتعريف بالمزايا التي توفرها.



كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بتسليم شهادات تقدير لـ 60 فتاة بعد اجتيازهن دورات تعليم الخياطة، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية بمدينة إسنا، كما تم التعريف بفرص العمل المتوفرة للفتيات بمحطة تجفيف وتعبئة وتصدير الخضراوات والفاكهة بمدينة إسنا.

يأتى ذلك في إطار تعليمات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بتفعيل أنشطة وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.