العين السخنة أخرها.. مصر تسعى لتحقيق أهداف استراتيجية من تطوير الموانئ |تفاصيل

تعمل القيادة السياسية على قدم وساق وبخطى حثيثة نحو تنشيط التجارة، ولذلك تتجه نحو تطوير الموانئ واللوجيستيات.

وتسعى الحكومة جاهدة لتعظيم الاستفادة من استراتيجية تطوير الموانئ المصرية بشكل عام، وميناء العين السخنة بصفة خاصة لأهميته الكبرى في تنشيط وزيادة حركة التبادل التجاري بين مصر وجميع أنحاء العالم.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع استكمال وتطوير ميناء العين السخنة، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء محمد خليل، مدير مشروع تطوير الميناء.

الموقف التنفيذي لميناء العين السخنة

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على أهمية متابعة الموقف التنفيذي الحالي لمشروع استكمال وتطوير ميناء العين السخنة، في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على توسعة الميناء بصورة أكبر ليصبح ميناءً عالميا، من أجل استيعاب حركة التجارة الدولية، وفي إطار تنفيذ الخطة المتكاملة لتطوير منظومة النقل البحري والموانئ المصرية في مصر؛ لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر لمركز للتجارة العالمية واللوجيستيات.

وأكد وزير النقل، أن الدولة المصرية تعكف حاليا على تحويل ميناء السخنة إلى ميناء محوريّ وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، بالإضافة إلى خدمة الصادرات المصرية والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات والصناعات المثيلة، عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية ومحطات السكك الحديدية وخدمات النقل متعدد الوسائط.

ويقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن تطوير ميناء العين السخنة يأتي في إطار تحسين الخدمات اللوجيستية، مما ينعكس بشكل إيجابي على مناخ الاستثمار ومؤشر التجارة عبر الحدود، حيث أنها إحدى أهم مؤشرات تقرير مممارسة الأعمال التي يتم إصداره من البنك الدولي.

وأضاف الإدريسي - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدولة تستمر في عمليات تطوير كافة الموانئ، خاصة ميناء العين السخنة، الذي يعد من أهم الموانئ التي تمتلكها الدولة، والذي يكلف الدولة زيادة عن 20 مليار جنيه، مما ينعكس بشكل إيجابي لجذب العديد من الاستثمارات في قطاع الصناعة.

عمليات تطوير ميناء العين السخنة؟

وأشار الإدريسي، إلى أن الموانئ أصبحت الآن لا تقتصر على الرسوم الجمركية فقط، بل أصبحت ترتكز على خلق مناخ جاذب للاستثمارات خاصة بقطاع الصناعة.

وتابع: "عملية تطوير ميناء العين السخنة تشمل تطوير السكك الحديدية، وعملية الربط بين العين السخنة والعلمين، بواسطة القطار الكهربائي السريع، مما يساعد بشكل كبير في نقل البضائع في وقت أسرع، مع تقليل التكلفة، وهناك أيضا تطوير تخص أرصفة الموانئ وتدشين المناطق التجارية اللوجيستية".

الدكتور على الادريسي

من ناحية أخرى، قدم مدير مشروع تطوير ميناء العين السخنة ملخصا عن محاور العمل في مشروع استكمال وتطوير الميناء، مشيرا في هذا السياق إلى الموقف التنفيذي العام للمشروع، والذي يتضمن أعمال الأرصفة، والتي بلغت فيها معدلات التنفيذ نسبا متقدمة.

ونوه بأعمال الحفر الجاف، حيث تم الحفر بنسبة 100 % من الأحواض وجار الانتهاء من الأعمال المتبقية في ساحات التداول والتي يتم تنفيذها بمعدلات إنجاز مرتفعة، مشيرا كذلك إلى أعمال التكريك التي يشهدها المشروع؛ حيث بلغ إجمالي التكريك 70 مليون متر مكعب، وتم تنفيذ 9.5 مليون متر مكعب بواسطة أعمال التجفيف.

أحد أكبر الموانئ على البحر الأحمر

وقدم اللواء محمد خليل أيضا موقف تنفيذ الطرق الداخلية، حيث يتم تنفيذها بطول 17 كم ورصف خرساني لـ 6 حارات، كما يتم تنفيذ خطوط سكك حديدية بطول 33 كم، إضافة إلى إقامة حواجز للأمواج في الميناء بطول 3270م.

يذكر، أن تطوير ميناء السخنة واحد من أهم إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن المشروعات الطموحة التي يجري تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لما يتمتع به من موقع جغرافي استثنائي بين الخطوط التجارية العالمية تجعل ميناء السخنة أحد أكبر الموانئ المحورية الواقعة على البحر الأحمر خلال 7 سنوات من عهد الرئيس السيسي.

وأولى الرئيس السيسي اهتماما كبيرا بتطوير ميناء السخنة والموانئ البحرية بوجه عام، وهو ما دفع المسئولين لوضع خطة طموحة لتطوير ميناء السخنة ليضاهي الموانئ العالمية، وتعزيز العائد الاقتصادي له.