توريس: إسبانيا ليست مرشحة للفوز بكأس العالم

تحدث فيران توريس قائد منتخب إسبانيا عن استعدادت منتخب إسبانيا لمواجهة نظيره كوستاريكا، يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2022.

وقال توريس في المؤتمر الصحفي لمباراة كوستاريكا "سنعمل جاهدين في مباراة كوستاريكا للحصول على الثلاث نقاط، فهم فريق دفاع جيد، وستكون المساحات قليلة، وهذا ما سيزيد من صعوبة المباراة".

وأضاف "هناك العديد من المنتخبات المرشحة للتتويج بكأس العالم، قد تكون إسبانيا من غير المرشحين، لكن سنقاتل من أجل الفوز، ويعتمد ذلك على عدة عوامل".

وتابع "يمكنني أن ألعب في كل مراكز الهجوم، ولكني أتألق عندما ألعب في الجناح الأيمن، أنا لاعب جناح ليس علي تسجيل الأهداف، علي مساندة الفريق دافعيًا بشكل أكثر".

وواصل “كأس العالم حدث كبير وقد يكون مهمًا لكثير من لاعبي كرة القدم، لدينا في المنتخب لاعبين شباب جائعين جدًا للتتويج بالألقاب، مساعدة الفريق وثقة المدرب عاملان مهمان للتقدم للأدوار المتقدمة ”.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة نظيره كوستاريكا يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

الجدير بالذكر أن منتخب إسبانيا يقع في المجموعة الخامسة في كأس العالم بجانب ألمانيا واليابان وكوستاريكا.