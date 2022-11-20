حزب المصريين يعقد اجتماعًا هامًا لتحديد ملامح المرحلة المقبلة

عقدت الأمانة العامة لحزب "المصريين" اجتماعًا موسعًا، برئاسة المستشار حسين أبو العطا، رئيس الحزب، وذلك لبحث خطة العمل المستقبلية والوقوف على ما تم خلال الفترة المنقضية، فضلًا عن مناقشة عدد من الأنشطة والفعاليات الخدمية للمواطنين بمختلف الأمانات، وذلك فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم جميع وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا في إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين، وذلك إيمانًا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

وأكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس الحزب، فى بداية الاجتماع، ضرورة تعزيز وترسيخ تواجد الحزب بالشارع المصرى، والتأكيد على ضرورة الاستمرار في عمل المبادرات المجتمعية، التي يتبناها حزب "المصريين"، لدعم الطبقات البسيطة والأكثر احتياجًا، وترسيخ السياسة التي ينتهجها الحزب لدعم الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة، فضلًا عن تكثيف جهود التواصل المستمر بين الأمانة المركزية والأمانات الفرعية لدفع وتنشيط العمل الحزبي في الأمانات.

وشدد "أبو العطا" على ضرورة الارتقاء بالأداء ومستوى العمل الحزبي وفق رصد الواقع، فضلًا عن استهداف العقول المبدعة، من أجل رفع نسبة الوعى المجتمعى، وتوسيع قاعدة المشاركة وإعطاء فرص أكبر لجميع الكوادر لتولى المواقع القيادية والتنظيمية من أجل زيادة تواجد الحزب بين المواطنين، مطالبًا جميع أعضاء وكوادر الأمانات الفرعية على مستوى الجمهورية بتكثيف الجهود ودوام التواصل مع الأمانة المركزية لتنفيذ الأفكار والرؤى والأهداف التي يتبناها الحزب وفق استراتيجيته.

وخلال كلمته، أوضح اللواء حسام بدر الدين، نائب رئيس حزب "المصريين"، أن هذا الاجتماع التنسيقي يهدف إلى التأكيد على تكثيف التواصل مع الأمانات الفرعية والوحدات الحزبية وتنشيط الكوادر لمضاعفة أعداد العضويات ودعم القاعدة الشعبية للحزب وتكثيف العمل الجماهيرى وتقديم الخدمات للمواطنين.

وشدد على ضرورة مشاركة الأمانات الفرعية بعضها لبعض في الفعاليات التي تنظمها جميع أمانات الحزب لإبراز دور الحزب في الشارع المصري، مؤكدًا ضرورة عمل تقرير لقياس الرأي العام وإعداد الدراسات وتحديثها لتقديم صورة واقعية عما يحيط بأمانات الحزب بالمحافظات من نقاط ضعف ونقاط قوة للارتقاء بالعمل الحزبي.

من جانبها، شددت الدكتورة نجلاء شطا، أمين التنظيم، خلال حديثها، على ضرورة رفع تقارير عمل الأمانات الفرعية للأمين العام بالمحافظة ومن ثم إلى لجنة التنظيم بالأمانة المركزية، مؤكدة جاهزية أمانة التنظيم لتنفيذ ما يسند إليها من تكليفات من رئيس الحزب وهيئة مكتبه، وذلك في إطار تحقيق الأفكار والرؤى والأهداف التي يتبناها حزب "المصريين" للارتقاء بالعمل الحزبي فى مختلف الأمانات على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن رفعة الوطن والاهتمام بالمواطن هو الهدف المرجو خلال هذه المرحلة.

وفيما يتعلق بالمرأة، قالت المهندسة مروة الطحاوى، أمين عام المرأة، إن دور المرأة هام وفعال خلال هذه المرحلة، بعدما أثبتت في الوقت الحاضر أنّها تستطيع أن تتكيّف مع تطور الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المحيطة بها.

ولفتت إلى أن دور المرأة جزء أصيل فى نهضة المجتمع، وعليه فيجب البناء وترسيخ دور المرأة فى الأمانات الفرعية لرفع درجة الوعى بدورها الفعال في المجتمع وزيادة رغبتها في العمل والإنجاز والإبداع عن طريق أسس علمية سليمة تقضى على الشائعات التى تعرقل مسيرة التنمية التي تشهدها مصر الآن.

فيما قال الدكتور محمد الغمري، عضو الهيئة العليا للحزب، خلال حديثه، إنه يجب تكثيف الدعم لمؤسسات الدولة المصرية من أجل تطوير التعليم ومن خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية التى تمس المواطن وتلبي احتياجاته، فضلًا عن الارتقاء بالمستوى الدراسى للطلاب ورفع التوعية بالمشروعات القومية، وتنظيم اجتماعات وزيارات دورية من الأمانات الفرعية للمدارس على مستوى الجمهورية من أجل ترسيخ الهوية الوطنية، ومواجهة الشائعات التي تبث عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لما لها من خطورة، سواء بالألعاب الخطيرة التى تستهدف أبناءها، أو عدم الوعى بالأمراض المعدية وعليه فتنتشر دون وعى بخطورة الأمر من أولياء الأمور.

جاء ذلك بحضور كل من:- المهندس سليم الديب، مساعد رئيس الحزب، ونادر أحمد، مساعد رئيس الحزب، ومحمد عيسى النقيب، مساعد رئيس الحزب، ويحيى المندراوي، أمين الشباب، والإعلامى محمد مجدي، أمين لجنة الإعلام، ومحمد وجيه، أمين مساعد الشباب.