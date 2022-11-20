انطلاق امتحانات الميد تيرم بكلية الخدمات السياحية والفندقية بجامعة طيبة التكنولوجية

انطلقت اليوم الأحد بكلية تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية، بجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر ، امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول"الميد تيرم"، ببرنامجي تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر، وتكنولوجيا الخدمات الفندقية، والتى تعقد حضوريا بالكلية.

وأوضح الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، عميد الكلية، خلال جولته لتفقد الامتحانات، أن الكلية انتهت من كافة الاستعدادات والترتيبات اللوجستية الخاصة بتنظيم امتحانات الميد تيرم منتصف الفصل الدراسى الأولى للفرقة الأولى، والتي تنتهي آخر الأسبوع الجاري.

وأكد عميد الكلية أن الدراسة منتظمة بالكلية دون رصد أى مشاكل أو معوقات منذ بدء الدراسة فى أكتوبر الماضي، والمحاضرات تسير بشكل منتظم وفقا للمقررات الدراسية وما تم تحديده فى خريطة الدراسة بداية العام ولا يوجد أى تأخر فى المحاضرات، مشيرا إلى أن الاختبارات تعقد بإشراف أساتذة الكلية، بالإستراك مع المعيدين.

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