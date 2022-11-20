عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق امتحانات الميد تيرم بكلية الخدمات السياحية والفندقية بجامعة طيبة التكنولوجية

انطلاق امتحانات الميد
انطلاق امتحانات "الميد تيرم" بكلية تكنولوجيا الخدمات السياحي

انطلقت اليوم الأحد بكلية تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية، بجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر ، امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول"الميد تيرم"، ببرنامجي تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر، وتكنولوجيا الخدمات الفندقية، والتى تعقد حضوريا بالكلية.

 

وأوضح  الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، عميد الكلية، خلال جولته لتفقد الامتحانات، أن الكلية انتهت من كافة الاستعدادات والترتيبات اللوجستية الخاصة بتنظيم امتحانات الميد تيرم منتصف الفصل الدراسى الأولى للفرقة الأولى، والتي تنتهي آخر الأسبوع الجاري.

رئيس جامعة الأقصر يشارك في المؤتمر الثانى لجراحة العظام بـ«طب جنوب الوادي»

رئيس جامعة الأقصر يترأس الوفد المشارك في الدورة التثقيفية لتنمية الوعي القومي

وأكد عميد الكلية أن الدراسة منتظمة بالكلية دون رصد أى مشاكل أو معوقات منذ بدء الدراسة فى أكتوبر الماضي، والمحاضرات تسير بشكل منتظم وفقا للمقررات الدراسية وما تم تحديده فى خريطة الدراسة بداية العام ولا يوجد أى تأخر فى المحاضرات، مشيرا إلى أن الاختبارات تعقد بإشراف أساتذة الكلية، بالإستراك مع المعيدين.

IMG-20221120-WA0036
IMG-20221120-WA0036
IMG-20221120-WA0038
IMG-20221120-WA0038
IMG-20221120-WA0039
IMG-20221120-WA0039
IMG-20221120-WA0034
IMG-20221120-WA0034
IMG-20221120-WA0033
IMG-20221120-WA0033
IMG-20221120-WA0037
IMG-20221120-WA0037
IMG-20221120-WA0035
IMG-20221120-WA0035
الأقصر امتحانات جامعة الاقصر عميد الكلية التكنولوجية امتحانات منتصف الفصل الدراسي انطلاق امتحانات السياحية والفندقية الخدمات السياحية جامعة طيبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد من نقابة المهن التمثيلية على أنباء إصابة رامز جلال بالعمى

مشاهدة مباراة قطر والاكوادور مباشر الآن 0 -0 في افتتاح كأس العالم

مفاجأة عن سبب إلغاء الحكم لهدف الإكوادور في شباك قطر بافتتاح كأس العالم

بي إن سبورت تزف بشرى للعرب قبل ساعات من انطلاق كأس العالم 2022

صدمة وحيرة للجميع.. حكاية إصابة رامز جلال بالعمى؟| تفاصيل

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 لـ المدارس في جميع المحافظات

غانم المفتاح يفتتح المونديال بآيات من القرآن الكريم بحضور مورجان فريمان "فيديو"

شاهد.. السيسي يلتقي أردوغان خلال افتتاح كأس العالم بـ قطر

ترشيحاتنا

فالنسيا نجم الإكوادور يدخل تاريخ كأس العالم بعد ثنائية أمام قطر

تركيا تكشف تفاصيل مثيرة عن الهجوم الإرهابي في إسطنبول

بسبب التلفزيون..طفل يتحدث العربية والإسبانية ويصنف من أصغر الأذكياء بالعالم

مهاب مميش: مصر ستكون مصدرا إقليميا للهيدروجين الأخضر

عايز تشتري من السعودية..5 سيارات 2023 بداية 408 ألف جنيه

زي الجاهز .. شاهد طريقة تحضير الكيك بالبرتقال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رخيص الثمن.. 3 أطعمة مشهورة تخفض الكوليسترول في الجسم

شعر مبلل ولوك جريء.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. شاهد

آخرك دمعتين وحجر شيشة.. إسكندرانية تنتقم من حبيبها بفيديو صادم على فيسبوك| شاهد

أمينة شلباية تحذر المحجبات: إوعوا تلبسوا كدا فى الشتا| شاهدي

فيديو

«مبيرحمش».. تعرف على حكم مباراة افتتاح كأس العالم بين قطر والإكوادور |فيديوجراف

أمينة شلباية تحذر المحجبات: إوعوا تلبسوا كدا فى الشتا| شاهدي

أجرأ قرار في تاريخ المونديال.. فرمان قطري يفاجئ منتخبات كأس العالم

تفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب : تكريم واهتمام ورعاية أسر الشهداء

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ