الشباب والرياضة: استكمال برنامج أهل مصر للمحافظات الحدودية بالوادي الجديد

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد عن استكمال تنفيذ برنامج أهل مصر لشباب المحافظات الحدودية على أرض محافظة الوادى الجديد، وتنفيذ عدد من الرحلات الترفيهية والثقافية بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة.

وشمل برنامج الرحلة زيارة واحة الحرير، ومعبد البجوات ومعبد هيبس وعدد من المواقع السياحية والأثرية بالمحافظة، وألقى الدكتور إسلام شاهين محاضرة للشباب عن الأمن القومى ومفهومه.

ومن جانبه، قدم بهاء شوقى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، الشكر لوزارة الشباب والرياضة، على جهودها في دعم وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب المصري، خاصة بالمحافظة الحدودية، إيمانا بدورهم الوطني والقومي، مع أهمية التوعية المستمرة للشباب والأجيال القادمة والتعريف بتاريخ الوطن العربي.