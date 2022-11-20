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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: القمة المصرية التركية تفتح مجالا للتعاون في العديد من الملفات

السيسى واردوغان
السيسى واردوغان

قال الدكتور محمد فايز فرحات، خبير العلاقات الدولية، إن قمة الرئيس السيسي والرئيس التركي رجب طيب أرودغان، اليوم في قطر، ستفتح مجالا للتعاون بين الدولتين في العديد من الملفات المختلفة والمجالات المتنوعة في الفترة المقبلة.

وأضاف "فرحات"، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن تركيا اتخذت بعض الإجراءات خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بجماعة الإخوان وعناصرها الموجودة في تركيا، من خلال تحجيم بعض القنوات المعادية لمصر وعدد من القرارات المختلفة، موضحا أن هذه القمة من الممكن أن تكون عامل مشجع على اتخاذ خطوات أخرى فيما يتعلق بالملفات العالقة بين الطرفين.

 تشجيع تركيا


وتابع خبير العلاقات الدولية، أن القمة المصرية التركية لا تمثل بالضرورة مكمل للتحولات المطلوبة في السياسة التركية الخارجية، ولكن على الأقل ستمثل متغير مهم في تشجيع تركيا بإجراء مراجعات كاملة لسياساتها الخارجية في السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن الاحتمال الأغلب في الفترة المقبلة أن تراجع تركيا نفسها بقوة خاصة وأن العلاقة بين تركيا والمجتمع الدولي ليست في أحسن حالتها خاصة مع الدول الأوروبية. 

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