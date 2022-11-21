مسئول سابق بدافوس: الذكاء الاصطناعي يهدد هذا النوع من الوظائف

قال الدكتور شريف الديواني، رئيس قسم الشرق الأوسط بالمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" سابقًا، إن التكنولوجيا تتطور بصورة غير طبيعية، وهذا واضح في تطوير لقاح خاصة بفيروس كورونا بسرعة لم تحدث من قبل، مضيفًا أن الشركات الغربية كانت تعمل على تصنيع اللقاح من خلال أجسام افتراضية، وبالتالي استطاعت تصنيع أول لقاح خلال 8 أشهر فقط، وهذا حدث بمساعدة الذكاء الصناعي.

وأضاف "الديواني"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن الاقتصاد مُعقد للغاية، وأكثر تعقيدًا من جسم الإنسان، والعالم مرتبط بصورة كبيرة للغاية، مشيرًا إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في التنبأ بالأزمات الاقتصادية لن يكون دقيقًا أو بالتطور المطلوب.

وظيفة متكررة

وأوضح أن أي وظيفة متكررة المهارة مثل قراءة العقود على سبيل المثال؛ فهذا العمل من السهل أن تقوم به الآلة، أما الوظائف القائمة على الابتكار وتحتوي على بُعد إنساني فأن الذكاء الاصطناعي لا يُشكل خطرًا على هذه الوظائف.