إيجالو: منتخب السعودية قادر على التأهل إلى دور الـ 16 بكأس العالم

أكد النيجيري أوديون إيجالو، مهاجم فريق الهلال السعودي، أن علي البليهي، لاعب المنتخب السعودي، قادر على إيقاف الأرجنتيني ليونيل ميسي، في كأس العالم.

ويواجه منتخب السعودية، نظيره الأرجنتين، يوم الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، من بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وقال إيجالو، في تصريحات عبر المركز الإعلامي لنادي الهلال السعودي: “قدمت الدعم للزملاء في صفوف المنتخب السعودي ونصحت البليهي للانتباه إلى ميسي وإيقافه، يجب عليه أن يدافع بشكل جيد أمامه وبالفعل يمكنه القيام بذلك، أتمنى للأخضر كل التوفيق، اذهبوا واجعلوا البلد فخورًا، افعلوها، وإن شاء الله ستتأهلون من دور المجموعات”.

وأضاف: “منتخب السعودية قادر على اقتناص 4 أو 5 نقاط في المجموعة وسيتأهل إلى دور الـ16”.

واختتم: “رغم تواجد الأخضر في مجموعة صعبة، حال تمكنوا من تحقيق شيء أمام الأرجنتين، فذلك سيجعل من الممكن بأن يتأهلوا من المجموعة”.