خبير التغيرات المناخية: COP27 من أنجح المؤتمرات

علق الدكتور السيد صبري خبير التغيرات المناخية، على مخرجات قمة المناخ “كوب 27”.

وأكد صبرى خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز" أن مؤتمر المناخ كوب 27 من أنجح مؤتمرات المناخ التى تم عقدها لذا جاءت النتائج والمخرجات على نفس المستوى.

أبرز النتائج

وأشار السيد صبرى إلى أبرز نتائج قمة المناخ هو إنشاء آلية صندوق الأضرار والخسائر وتحويله إلى واقع فعلي، فهذا الصندوق سيقوم بتمويل التعويضات للدول النامية المتضررة من آثار التغيرات المناخية.

وتابع:من النجاحات التى حققتها قمة المناخ ما يختص بالتكيف، فهناك برنامج شرم الشيخ للتكيف، الذي يبني على ما تم إنشاءه قبل ذلك في برنامج نيروبي للتكيف.