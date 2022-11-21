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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

داخل سيارتها| كايلي جينر تخطف الأنظار بجمال ملامحها

كايلى جينر
كايلى جينر

شاركت عارضة الأزياء ونجمة تليفزيون الواقع كايلي جينر، متابعيها عبر حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بأحدث صور لها.

 

وظهرت كايلى، من داخل سيارتها بفستان انيق اسود اللون، واعتمدت مكياجا ناعما أبرز جمالها ، معتمدة على شعرها الأسود المنسدل بانسيابية على كتفيها.

 


وكانت عارضة الأزياء ونجمة تليفزيون الواقع كايلي جينر، كشفت عن نبأ ولادة طفلها الثاني من ترافس سكوت، وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن "جينر" البالغة من العمر 24 عامًا، وضعت طفلًا ذكرًا، حيث إنها وضعت قلبا أزرق مع "بوست" للإعلان عن ولادة الطفل على موقع إنستجرام، ولكنها لم تكشف عن اسم المولود.

وفى شهر سبتمبر الماضي، أعلنت كايلى جينر عبر إنستجرام أنها حامل بطفلها الثاني، بعدما أنجبت ابنة من صديقها مطرب الراب الأمريكى ترافيس سكوت، والذى كان يؤدى فى مهرجان أستروورلد الموسيقى فى هيوستن فى 5 نوفمبر الماضى، عندما تسبب تدافع المعجبين فى مقتل 10 أشخاص، وفى الشهر الماضى، نشرت كايلى جينر صور تظهر بطنها المنتفخة، لتؤكد حملها فى طفلها الثانى.

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IMG_٢٠٢٢١١٢٠_٢٢٣٠٢٥
IMG_٢٠٢٢١١٢٠_٢٢٣٩٠٥
IMG_٢٠٢٢١١٢٠_٢٢٣٩٠٥
نجمة تلفزيون الواقع داخل سيارتها فستان أنيق عارضة الأزياء تخطف الأنظار كايلي جينر

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