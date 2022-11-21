تركيا تشن هجوما جويا جديدا على مدينة كوباني السورية الخاضعة لسيطرة قسد

نفذت تركيا هجوما جويا جديدا على مدينة كوباني في شمال سوريا، التي تسيطر عليها مسلحو تنظيم "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الفرات الكردية.

وقال المتحدث باسم "قسد"، فرهاد الشامي، إن طائرات تركية تهاجم مدينة كوباني.

زقالت وزارة الدفاع التركية، إن عملية جوية ضد وحدات حماية الشعب، الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني، (وكلاهما مصنف من قبل أنقرة كمنظمتين إرهابيتين)، يجري تنفيذها في شمال سوريا وشمال العراق.

في الوقت ذاته، قالت مكافحة الإرهاب الكردستانية، الأحد، إن القوات الجوية التركية نفذت أكثر من 25 هجوما على مواقع الجماعات الكردية المسلحة في كردستان العراق وشمال سوريا وقضت على 32 من مقاتلي وحدات حماية الشعب.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الأحد، إن أحدث الضربات الجوية التركية في شمال سوريا والعراق دمرت قواعد لمقاتلي حزب العمال الكردستاني.

ووفقا لوزارة الدفاع التركية، فإن العملية الجوية التي استهدفت وحدات حماية الشعب نفذت وفقا للحق في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، قد قال إن هناك شكوكا في أن الأوامر بالهجوم الإرهابي الدامي الذي وقع في وسط إسطنبول يوم الأحد الماضي، جاءت من مدينة كوباني الحدودية السورية.

