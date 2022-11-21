رضا عبدالعال: سعد الشيب حارس مرمى قطر "متواضع" فنيًا.. فيديو

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن سعد الشيب حارس مرمى منتخب قطر يتحمل مسؤلية الهدف الذي جاء في مرماه من ركلة جزاء لصالح منتخب الأكوادور في مباراة الافتتاح بينهما في بطولة كأس العالم.

الحارس سبب الهزيمة..

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" سعد الشيب حارس مرمى قطر "متواضع" فنيًا وتسبب في خسارة منتخب بلاده أمام الأكوادور وتسبب في ركلة جزاء لصالح المنافس سهلت المباراة له "

وتابع:"منتخب قطر كان خارج الخدمة في مباراة الأكوادور في افتتاح كأس العالم ولم يظهر بمستوى فني قوي في لقاء الافتتاح ".