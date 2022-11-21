ننشر درجات الحرارة اليوم الإثنين 21-11-2022

تشهد الفترة الأخيرة انخفاضا فى درجات الحرارة، و تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس خريفي مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

كما أن الجو سيكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حارا على جنوب الصعيد مائل البرودة خلال ساعات الليل المتأخرة على أغلب الأنحاء.

وعرض برنامج “8 الصبح” على قناة “دي إم سي”، تقديم الإعلامية أسماء يوسف، و آية جمال الدين، فقرة خاصة عن درجات الحرارة.

بيان بدرجات الحرارة :



القاهرة الصغرى 18 والعظمى 27



العاصمة الإدارية الصغرى 17 والعظمى 27



6 أكتوبر الصغرى 17 والعظمى 26



بنها الصغرى 18 والعظمى 26



دمنهور الصغرى 17 والعظمى 26



كفر الشيخ الصغرى 18 والعظمى 26



المنصورة الصغرى 18 والعظمى 27



دمياط الصغرى 17 والعظمى 25



بورسعيد الصغرى 19 والعظمى 26



الإسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 28



السويس الصغرى 18 والعظمى 27



الزقازيق الصغرى 18 والعظمى 27



شبين الكوم والصغرى 18 والعظمى 27



طنطا الصغرى 17 والعظمى 26



الإسكندرية الصغرى 16 والعظمى 25



العلمين الجديدة الصغرى 16 والعظمى 24





مطروح الصغرى 15 والعظمى 24



سيوة الصغرى 12 والعظمى 25



العريش الصغرى 15 والعظمى 27



رفح الصغرى 16 والعظمى 26



حلايب الصغرى 20 والعظمى 27



شرم الشيخ الصغرى 21 والعظمى 29



الفيوم الصغرى 15 والعظمى 27



بنى سويف الصغرى 14 والعظمى 27



المنيا الصغرى 12 والعظمى 27



أسيوط الصغرى 11 والعظمى 28



سوهاج الصغرى 14 والعظمى 29



قنا الصغرى 15 والعظمى 31



الأقصر الصغرى 14 والعظمى 32



أسوان الصغرى 16 والعظمى 33



الوادى الجديد الصغرى 13 والعظمى 30



أبوسمبل الصغرى 16 والعظمى 31

درجات الحرارة

درجات الحرارة المتوقعة ليوم الإثنين الموافق 21-11-2022، أوضح التقرير المصور، أن القاهرة تسجل درجة الحرارة العظمى فيها 27 والصغرى 18، والإسكندرية درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15، ومطروح درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15، وشرم الشيخ درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 21، والغردقة درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19، والأقصر درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 14، وأسوان درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 16.



