مصرع شخصين في حادث تصادم بالشرقية

لقى شخصين مصرعهما، في حادث تصادم سيارتين احدهما نقل وأخرى ملاكى بطريق مصر النور، أمام المرور القديم بمدينة العاشر من رمضان وتم نقل الجثث والتحفظ عليهما بالمستشفى وجاري تحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى التأمين الصحي بالعاشر، بوصول كل من " محمد ص س" و" فارس م ع مقيمين بالقاهرة، جثث هامدة وتم التحفظ عليهما بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهما التى أودت بوفاتهما إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق مصر النور دائرة مدينة العاشر من رمضان وتم نقل الجثث إلى المستشفي وجاري تحرير محضر بالواقعة.