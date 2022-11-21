سيد رجب: كنت أتمنى التعاون مع المخرج أحمد عبدالله

قال الفنان سيد رجب، إنه سعيد بالمشاركة في فيلم "19 ب" الذي يعرض في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤكدا "كنت أتمنى أن أتعاون مع المخرج أحمد عبدالله، تأثرت بالسيناريو جدا، وشعرت بأهمية الفكرة التي نعيشها جميعا، وهي الوحدة والخوف من المجهول".

وأضاف رجب، خلال حواره على القناة الأولى، "اتبسطت من إني هقدر أعبر عن كل المشاعر دي بالفيلم، وقبلت المشاركة في الفيلم بسرعة جدا، كنت حريصا على المشاركة لأني اطلعت على شخصية حارس العقار".

وتابع: "اكتشفت جوانب كثيرة في الشخصية متعلقة بالطيبة وانه رجل مسالم ويخشى من العالم الآخر، ويحل مشكلاته بطرق مختلفة، قد يكون غبيا أو كذابا أو يتصرف ضد ما يريد أن يفعله، فلكي يطرد الناس من المنزل يترك المياه تخرب البيت، وقد يكذب على رجل آخر حتى تستقيم أموره".

