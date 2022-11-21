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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار رئيس الوزراء: التعاقد مع شركة استثمار ودعوة الأجانب والعرب بالخارج

هاني محمود
هاني محمود

تحدث المهندس هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري ورئيس قمة فينجرينت لترويج الفرص الاستثمارية، عن تفاصيل القمة، موضحًا: "عندما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أن عام 2022 هو عام المجتمع المدني قرر  مجلس الأمناء تنظيم فعالية كبيرة تعود على مصر بالخير، وتم اختيار جذب الاستثمارات الأجنبية بما يسهم في إيجاد حلول للمشكلات مثل العملة الأجنبية وخلق فرص عمل وتقيل الاستيراد".

وأضاف محمود، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى  : "تعاقدنا مع شركة متخصصة في الاستثمار وجذب المستثمرين، وتم دعوة عدد كبير من المستثمرين الأجانب والعرب وحتى المصريين في الخارج".

وتابع مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري ورئيس قمة فينجرينت لترويج الفرص الاستثمارية، أن الجهات الحكومية والقطاع الخاص عرضوا مجموعة من الفرص الاستثمارية الكبرى الواعدة: "لدينا أمل بأن نوقع بعض العقود  للمشروعات الكبرى للحصول على الرخصة الذهبية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو ما سيسهل على المستثمرين".

وأكد، أن هناك قطاعات كثيرة سيتم الترويج لها في هذه القمة، مثل الأمن الغذائي والنقل البحري ومجموعة من القطاعات المختلفة مثل إعادة تدوير المخلفات، مشيرًا إلى أن الحكومة تعرض الفرص الاستثمارية وبعض المستثمرين لديهم مشروعات معينة  في هذه القطاعات ويرغبون في تنفيذها".
 

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