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رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف تفتتح فعاليات المعسكر التثقيفي للأئمة والطلاب الوافدين بالإسكندرية

المعسكر التثقيفي
المعسكر التثقيفي الثالث عشر المشترك للأئمة والطلاب الوافدين

افتتحت وزارة الأوقاف فعاليات المعسكر التثقيفي الثالث عشر المشترك للأئمة والطلاب الوافدين بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية، في إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة التي تقيمها للعاملين بها.

المعسكر التثقيفي الثالث عشر المشترك للأئمة والطلاب الوافدين

ويأتي ذلك بحضور الدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ/ سلامة عبد الرازق مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، والشيخ محمد سمير محمد عبد الغني مدير عام الإدارة العامة للبعثات والوافدين بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومحمد عبدالمقصود عضو الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ إبراهيم سيد عبدالوهاب عضو الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ وسام علي كاسب مدير المتابعة بمديرية أوقاف الإسكندرية.

وفي كلمته رحب الشيخ سلامة محمود عبد الرازق مدير مديرية أوقاف الإسكندرية بالجميع مؤكدًا أن وزارة الأوقاف تبذل كل ما لديها من طاقة علمية ودعوية للارتقاء بالأئمة، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف تعمل وفق رؤية مستقبلية لما قد يحتاج إليه المجتمع، وبخطوات تجديدية وتنويرية وتثقيفية وتوعوية بجهد يفوق الخيال.

وأضاف أنه لا بد من داعية متكامل الثقافة ومتعدد المعرفة يتعامل مع المجتمع بكل وسائله الحديثة، وأن وزارة الأوقاف قد أولت اهتماما منقطع النظير لأئمتها وواعظاتها، كما اهتمت بترجمة الإصدارات المتعددة إلى مختلف اللغات حفاظًا على المنهج الوسطي المستنير.

وخلال كلمته وجه الدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الشكر لوزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة على النقلة النوعية في الأنشطة الثقافية والتوعوية والتي جعلت مساجد مصر عامرة بالإيمان والراكعين والساجدين والذاكرين وطلاب العلم، وجذبت المجتمع إلى الالتفاف حول المساجد بإقبال غير مسبوق، إيمانًا بما توليه الدولة المصرية لدعم ونشر الفكر الوسطي المستنير.

وأكد أن من يتصدى للحديث في الشأن العام عالمًا كان أو مفتيًا أو سياسيًّا أو اقتصاديًّا أو إعلاميًّا، لابد أن يتسم بسعة الأفق ثقافيا ومعرفيًّا، سابرًا لأعماق ما يتحدث فيه، مع مراعاة كل الملابسات المجتمعية والوطنية والإقليمية والدولية المتصلة بالأمر الذي يتناوله بالحديث.

وأوضح أن الكلمة أمانة ومسئولية، وأن الكلمة غير المسئولة كلمة خطيرة، قد تكون مهلكة لصاحبها، وقد يتجاوز أثرها السلبي حدود قائلها إلى آفاق أوسع، فتصبح ذات أثر بالغ على المجتمع أو الوطن بأسره.

جدير بالذكر أن المعسكر يستضيف (20) إمامًا من أئمة أوقاف القاهرة، وعدد (30 ) إمامًا من أئمة أوقاف البحيرة، وعدد (40) إمامًا من أئمة أوقاف الإسكندرية بإجمالي 90 إمامًا، إلى جانب عدد (15) طالبًا من الطلاب الوافدين المسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

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