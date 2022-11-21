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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فتح باب التقدم لحوافز النشر العلمي بجامعة الأزهر حتى 11 ديسمبر القادم

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

أعلن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، أنه تم التصديق لوحدة الامتياز البحثي والعلمي بمكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر على فتح باب التقدم لصرف حوافز ودعم تكاليف النشر الدولي المتميز عن أبحاث عام 2021م فقط.

ومن المقرر أن يتم فتح الباب خلال الفترة من اليوم 21 من نوفمبر وحتى 12 من ديسمبر من2022م؛ وذلك من خلال الموقع الرسمي مع مراعاة شروط التقدم طبقًا للائحة حوافز ودعم تكاليف النشر، على الرابط الآتي:
https://azu.edu.eg/PubInc/Researcher/index

 

فتح باب التقدم لحوافز النشر العلمي بجامعة الأزهر حتى 11 من  ديسمبر القادم

يأتي هذا انطلاقًا من حرص جامعة الأزهر على الاهتمام بالبحث العلمي؛ بوصفه قاطرة التنمية الحقيقية في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحقيقًا للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م، واستمرارًا  لرؤية الجامعة في دعم الامتياز البحثي والعلمي وتشجيع الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة بما يصب في الريادة الأكاديمية الدولية والرؤية العالمية لأبحاث جامعة الأزهر والتصنيف الدولي لها، وبرعاية الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر. 

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