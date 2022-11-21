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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خضت 7 اختبارات.. الفائز بجائزة المحفظ المثالي يشكر وزير الأوقاف على الشفافية

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

عبر الدكتور مصطفى أبو العمايم، كبير أئمة إدارة أوقاف بيلا بمحافطة كفر الشيخ، وإمام وخطيب مسجد عبد الرحمن البيلي، عن سعادته الغامرة؛ لاختياره من قبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وفوزه بجائزة المحفظ المثالي لعام 2022م، وقدرها 100 ألف جنيه.

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وقال الدكتور مصطفى أبو العمايم: «الحمد لله على كرمه عليّ وفوزي بجائزة المحفظ المثالي لعام 2022م، وأتوجه بخالص الشكر وعظيم الامتنان والتقدير إلى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على إرساء قواعد الشفافية والنزاهة والمصداقية منذ توليه وزارة الأوقاف والاهتمام بالقرآن الكريم وأهله، ونشر الفكر الأزهري المستنير».

وتابع، قائلاً: «لولا وجود العالم الجليل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف على رأس وزارة الأوقاف ما كنا وصلنا إلى هذه الأماكن وما كنا حصلنا على مثل هذه الجوائز.. حالياً في وزارة الأوقاف يأخذ كل ذي حق حقه دون محاباة.. وهناك اهتمام كبير بالقرآن الكريم وأهله».

وأضاف الفائز بجائزة المحفظ المثالي لعام 2022م، أن هذه الجائزة هي تتويج لعملي على مدار 32 عاماً في خدمة كتاب الله وتحفيظ القرآن الكريم، مضيفاً أنه خضع إلى 7 اختبارات شفوياً وتحريرياً في القرآن الكريم، مع متسابقين آخرين على مستوى الجمهورية، حتى فزت بالجائزة بفضل الله وكرمه.

يذكر أن الدكتور مصطفى محمد مصطفى أبو العمايم، من مواليد قرية إبشان التابعة لمركز بيلا بمحافطة كفر الشيخ، تخرج في كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف، وحصل على درجة الماجستير بتقدير ممتاز في أصول الدين، قسم التفسير وعلوم القرآن عام 2003م، ونال درجة الدكتوراة في عام 2006م، في ذات التخصص.

وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فوز الشيخ الدكتور مصطفى محمد مصطفى عبد الله أبو العمايم، إمام وخطيب بمديرية أوقاف كفر الشيخ بجائزة المحفظ المثالي لهذا العام 2022م، وقدرها 100 ألف جنيه متمنياً له التوفيق، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بخدمة القرآن الكريم وإكرام حفظته.

الدكتور مصطفى أبو العمايم
كفر الشيخ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف الأوقاف محمد مختار محمد مختار جمعة

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