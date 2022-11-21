المهم السلام والاحترام.. زوج نسرين طافش يعلن انفصالهما رسميا

أعلن شريف شرقاوي زوج الفنانة نسرين طافش، أنه تم الانفصال بينهما رسميا، وذلك ردا على سؤال أحد متابعيه عبر تطبيق إنستجرام عن سبب عدم ظهورهما سويا.

وكتب أحد متابعي شريف شرقاوي عبر انستجرام تعليقا قائلا:" فين نسرين طافش.. اطلقتو؟"، ليجيب عنه قائلا:" تم الطلاق بسلام وأنا أحترمها كإنسانة.. وعدم الاتفاق شيء طبيعي جدا يحدث بين البشر .. المهم هو السلام والاحترام".

جاء ذلك عقب فترة طويلة من الجدل حول علاقتهما، وحقيقة انفصالهما التي نفتها نسرين طافش من قبل، لكنها لم تظهر برفقته منذ أشهر.

وشاركت نسرين طافش في رمضان بمسلسلها السوري الجديد "جوقة عزيزة" مع: سلّوم حداد وأيمن رضا وهبة نور ووسام حنا ونورا رحال ووفاء موصلي ويزن خليل وروبين عيسى وكرم الشعراني وزينة بارافي ويزن السيد وسالي بسمة وتسنيم باشا وغنوة محمود، ومن تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق.

زواج نسرين طافش

أعلنت الفنانة نسرين طافش زواجها على شاب من خارج الوسط الفني منذ أشهر، وهو شريف هو مدرب يوجا وطاقة ؛ وكان مدربها خلال الفترة الماضية حيث تعرفا علي بعضهما البعض وتم الزواج منذ شهرين .

فاجأت الفنانة السورية نسرين طافش، الجمهور بالكشف عن زواجها، وذلك من خلال صورة نشرتها على "إنستجرام".

وظهرت نسرين ممسكة بيد زوجها، واكتفت بالتعليق قائلة: "ما جمعه الله اللهم بارك هذه الوحدة واحفظ هذا الحب الأبدى دائما وأبدا"، من دون أن تضيف أي تفاصيل أخرى.