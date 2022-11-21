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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليكيب: الطقس الحار لن يؤثر على أداء المنتخب الفرنسي خلال مباريات المونديال

المنتخب الفرنسي
المنتخب الفرنسي

ذكرت مجلة "ليكيب" الفرنسية اليوم "الاثنين" أن أداء المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، خلال مباريات دور المجموعات ببطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، لن يتأثر بظروف الطقس الحار في البلاد، وذلك بفضل إقامة المباريات مساءً.

وأشارت "ليكيب" إلى أن هذا الأمر يُعد فرصة جيدة لمنتخب فرنسا، الذي سيخوض مبارياته الثلاث في الدور الأول للمونديال، في الساعة التاسعة مساء غد "الثلاثاء" أمام منتخب أستراليا، وفي الساعة السادسة مساء يوم السبت المقبل ضد الدنمارك، وفي تمام الساعة الخامسة مساء أمام المنتخب التونسي يوم الثلاثاء 26 نوفمبر الجاري، لذا لا ينبغي أن يعاني اللاعبون الفرنسيون كثيرًا".

وأضافت "أن درجة الحرارة أمس الأحد بالعاصمة القطرية الدوحة كانت 22 درجة مئوية تقريبا بسبب الرطوبة التي بلغت 66%".

ونقلت "ليكيب" عن كريستوف جيفروي أخصائي العلاج الطبيعي بالمنتخب الفرنسي قوله إن "هذه الأمور ليست ظروف استثنائية، حيث حدث ذلك خلال مونديال المكسيك عام 1986، وكذلك نسخة 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تأثرت الحالة البدنية للاعبين كثيرا وبعضهم فقد ما يصل إلى 5 كجم في المباراة الواحدة".

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