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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس محلية النواب يزف بشرى للمواطنين: تيسيرات بقانون التصالح الجديد

أحمد السجيني
أحمد السجيني

كشف النائب احمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،  تفاصيل عن القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء.

 

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وقال  أحمد السجيني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" مجلس الشيوخ  عقد اجتماعات ووافق على مشروع القانون من حيث المبدأ ".

 

 وأضاف احمد السجيني :" هناك حالة إجماع بين أعضاء مجلس الشيوخ والنواب على أنه لا يجب أن يحال أي أمر للائحة التنفيذية ويكون كل شيء متواجد في صلب قانون التصالح نفسه ".

 

 وتابع احمد السجيني :" نرغب في وضع كل شيء يرتبط بملف التصالح داخل مواد القانون نفسه وليس في اللائحة التنفيذية ".

 

 وأكمل احمد السجيني :"  الجميع يعمل على إصدار القانون  الجديد نظرا لأهميته "، مضيفا:" الجميع يؤكد على ضرورة تواجد أكبر قدر من التيسيرات في القانون  الجديد لملف التصالح ".

النواب قانون التصالح التصالح مخالفات البناء اخبار التوك شو

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