أحمد السجيني: تيسيرات كثيرة بمشروعات قوانين التصالح في مخالفات البناء

علق أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على إحالة مشروع قانون الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء إلى لجان البرلمان لدراسته، قائلا: ننظر الفترة الحالية 3 قوانين بمجلس النواب حول اتصالح في مخالفات البناء، وذلك يدل على مدى أهمية الموضوع.

وأضاف "أحمد السجيني" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الدولة تجتهد من أجل تقنين أوضاع البناء في مصر، مشددا على أن الدولة تسعى إلى إزالة عقبات تصاريح البناء.

واسترسل: هناك تيسيرات كثيرة في مشروعات قوانين التصالح، منوها بأن مجلس النواب مهتم بوضع معادلة ناجحة فيما يخص مخالفات واشتراطات البناء.

وأكمل:نسعى لوضع قانون قابل للتطبيق وبه قدر كبير من المرونة والشجاعة، متابعا: وصل لنا خلال الفترة الماضية 2.8 مليون طلب تصالح.