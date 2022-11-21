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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنشيط السياحة بالإسكندرية: المعارض الدولية تهدف للترويج وتوثيق المدينة الكوزموبوليتانية

معرض فني بمتحف الفنون
معرض فني بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية

حرصت الهيئة المصرية للتنشيط السياحي على المشاركة في المعرض الفني المنعق  في متحف الفنون الجميلة لتوثق تاريخ احياء مرور ٨٠ عاما على الحرب العالمية الثانية، (1941 ـ 1946) شاهدة على هذه الحرب.

وقالت الدكتورة أمل العرجاوي، مدير مكتب الهيئة بالإسكندرية، إن معرض فنانو بولندا المجندين في مصر والذي يعكس التعاون والعلاقة الوثيقة بين كلا الدولتين المصرية البولندية والتي وضعت لها أطر رسمية من خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره البولندي أندجيه دودا في مايو 2022، بقصر الاتحادية.

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تابعت، أن مثل هذه المعارض الفنية هي سبيل رئيسي للتنشيط والترويج السياحي للمدينة الكوزموبوليتانية وتكرار اسم الإسكندرية خارجيا، علاوة على توثيق فترات هامة في تاريخها من خلال تنظيم مثل هذه الأحداث الدولية على ارضها.


اضافت، أن المعرض البولندي له قيمة فنية كبيرة فالمعرض يلقى الضوء على أعمال فنية كانت مجهولة تماما لثلاثة فنانين بولنديين مجندين فى الحرب العالمية الثانية، وكيف استطاعوا بالفن توثيق أحياء الإسكندرية فى ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي.

والتقت مدير مكتب التنشيط السياحي بالإسكندرية بالسفير مايكل لابندا سفير جمهورية بولندا في مصر، والسيد ياروسلوف سيلين النائب الأول لوزير الثقافة والتراث الوطني لبولندا، والترحيب بهم في بلدهم الثاني واهداءهم برديات و أحدث مطبوعات الهيئة لمحافظة الإسكندرية ومحافظات مصر المختلفة

وواصلت أن الهيئة حرصت على المشاركة في المعرض البولندي بمتحف الفنون الجميلة، من قبل اخصائيوا السياحة بالهيئة، وتوزيع مطبوعات الهيئة لمحافظة الإسكندرية و محافظات مصر المختلفة لتكون هدية تذكارية لهم من عروس البحر المتوسط.

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