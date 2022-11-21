بحضور قنصل الصين.. محافظ الإسكندرية يبحث تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، يانج ييي قنصل عام الصين بالإسكندرية، يرافقه وفدًا من مسئولي الطاقة المتجددة في الصين أثناء زيارتهم لمدينة الإسكندرية، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون والاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة في الإسكندرية.

في البداية؛ رحب المحافظ بالوفد على أرض الإسكندرية، معرباً عن استعداده لزيادة أوجه التعاون بين الجانب الصيني خاصة فيما يتعلق بالطاقة المتجددة.

وأكد الشريف أن المحافظة على استعداد تام لتذليل جميع التحديات لإقامة المشروعات التنموية التي تأتي في إطار توجهات الدولة، موضحاً أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بمجال الطاقة المتجددة على كافة المستويات وهذا ما ظهر جليًا في قمة المناخ العالمي COP27.

من جانبه؛ وجه الوفد الصيني الشكر إلى محافظ الإسكندرية على حفاوة الاستقبال، مؤكدين رغبتهم في دراسة فرص الاستثمار في مصر فيما يتعلق بالطاقة الشمسية خاصة وأن مصر لديها العديد من المقومات والإمكانيات في هذا المجال، مشيرين إلى أن فرص الاستثمار في هذا المجال مميزة أيضا في مدينة الإسكندرية.