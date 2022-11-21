سعاد صالح عن واقعة فتاة الشرقية: والدها معذور بسبب شرف المرأة

قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، تعليقا على واقعة طلاق البنت من زوجها ليلة الصباحية بسبب العذرية في محافظة الشرقية إن والد البنت معذور لانه يوجد في مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ العرض، والعرض هو الشرف.

وأضافت سعاد صالح، خلال حوارها مع الاعلامية إنجي أنور، ببرنامج " مصر جديدة " المذاع عى قناة "ETC" اليوم الإثنين، أن الزوج خالف القانون بزواجة من شابة صغيرة فى السن لديها 16 عاما وهذا مخالف للقانون، مشيرة إلى أن الزوج كفلاح يعلم جيدا أن مسألة الشرف والعرض مسألة حساسة للغاية فرد عروسة ليلة الصباحية سبب خوفه بهذه المسألة الحساسة خاصة فى الأرياف والقري والنجوع .

وتابعت سعاد صالح: “من أهم مقاصد الشريعة الاسلامية حفظ النفس والعقل والنسب وحفظ العرض وأخيراً حفظ المال، كل أحكام الشريعة الاسلامية جاءت لتحقيق تلك هذه المقاصد”، مشيرة الى أن العادة جرت على أن شرف المرأة فى غشاء بكارتها، خاصة وأن فى شهادة عقد الزواج يذكر بأن الزوجة تزوجت "بكراً " التى لم تتزوج من قبل أو التى تطلقت قبل الدخول عليها وفى هذه الحالة تكتب ثيب وليست بكراً في حين "الثيب" التى تزوجت قبل ذلك، مشددة على أن غشاء البكارة عنوان للشرف .