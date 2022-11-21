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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميريام فارس توجه رسالة لجمهورها وتعتذر عن الخطأ الخاص بأغنيتها الجديدة..شاهد

صدى البلد

وجهت الفنانة ميريام فارس ، رسالة لـ جمهورها من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”. 

 

وكتبت ميريام فارس “ بشكر كل مين كتب كلمة حلوة عن هيدا الحدث يلي أخد تحضيره ٥ أشهر وبعتذر إنّو بإحدى المقابلات قلت ٥ سنين سهوًا، كان نهار طويل، بحبكن كتير ”. 

 

وتستعد الفنانة ميريام فارس، لإحياء حفل غنائي ساهر لها يوم الأربعاء الموافق 23 نوفمبر الجاري، على المسرح الرئيسي في القرية العالمية بمدينة دبي الإماراتية، وذلك ضمن سلسلة موسم الحفلات هناك.

أعمال ميريام فارس
في سياق آخر انتهت الفنانة ميريام فارس من تسجيل أغنية جديدة من المقرر ان تطرحها خلال الأيام المقبلة، وتعكف على التحضير لمجموعة أخرى من الأغاني ستطرحها بشكل منفرد كل فترة اغنية كما تستعد لتصوير أغنية منهم على طريقة الفيديو كليب.

ميريام فارس احيت مؤخرا حفلا غنائيا ضخما في السعودية بختام gamers 8 ضمن فعاليات موسم الجزرية وسط حضور عدد كبير من الجمهور السعودي وحرصت على النزول للجمهور لإلقاء التحية لهم وهو الأمر الذي زاد من تفاعلهم معها بشكل كبير.

أحدث حفلات ميريام فارس
أحيت المطربة اللبنانية ميريام فارس  مؤخرا حفلا غنائيا ضخما للجالية العربية بموناكو، فى إطار سلسلة من الحفلات تقوم بها هذه الفترة فى أكثر من دولة أجنبية.

وقدمت ميريام خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة، بالإضافة إلى تقديمها فقرة الدبكة اللبناني مع فرقة خاصة مصاحبة لها فى كل حفلات أوروبا.

لبنان السعودية ميريام فارس

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